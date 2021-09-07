雲林良品推「家庭烤肉組」　讓舌尖綻放煙火

▲縣長張麗善表示，雲林良品畜禽肉品及海鮮完全無藥物殘留，從生產到餐桌都可以溯源，生產製造過程透明，縣府除要求業者須自主管理外，每月更加強抽驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離中秋節還有2週，中秋佳節免不了賞月吃美食，雲林良品嚴選安心美味畜禽及海鮮產品，推出烤肉組合，讓大家品嘗美味、舌尖如同綻放煙火般享受，超值優惠組合正式開賣。雲林縣長張麗善提醒，因應防疫許多縣市雖禁止戶外社區烤肉活動，但同住家人烤肉不會禁止，民眾可以踴躍採購，與同住家人歡度中秋。

雲林縣長張麗善表示，畜禽肉品及海鮮最重要的是安全與新鮮，需完全無藥物殘留，從生產到餐桌都可以溯源，生產製造過程透明，縣府除要求業者須自主管理外，每月更加強抽驗，此次雲林良品烤肉組由，包括祥圃實業公司、凱馨實業公司、好蝦冏男公司聯名推出，烤肉組合除了在良作工場與遠東百貨可以購買，同時也可在台全珍豬工業股份有限公司5個取貨點進行採購。

農業處處長吳芳銘說明， 良作烤肉組合有A及B組優惠，Ａ組優惠1888元，就可享受原味香腸、霜降肉、大戰斧豬排、蒜味梅花厚片、凱馨雞及好蝦囧男社等；B組優惠2288元，就可體驗舌尖美味，包括原味香腸、霜降肉、大戰斧豬排、蒜味梅花厚片、凱馨雞組合及好蝦囧男社白蝦等，相關資訊可上雲林縣政府網站：https://www.yunlin.gov.tw 查詢。

▲雲林良品嚴選安心美味畜禽及海鮮產品，推出烤肉組合，讓大家品嘗美味、舌尖如同綻放煙火般享受，超值優惠組合正式開賣。 （圖／記者蔡佩旻攝）





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