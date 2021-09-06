領包裹嗆女店員「兇三小」　男友護花引爆8人擂台戰

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六一家超商4日晚間發生聚眾滋事案件，一名陳姓男子與女友在超商領取包裹，認為女店員態度不佳，便嗆女店員「兇三小」，遭店員的男友聽見，隨即挺身與對方互嗆，雙方分別找來友人助陣，警方獲報出動快打部隊，將滋事者8人帶回，詢後依刑法妨害秩序罪移送偵辦，其中4人未戴口罩函送相關機關裁處。

▲斗六一家超商因領取包裹發生口角糾紛案，滋事者不配合警方查驗身份，持續大小聲，最後警方以辣椒水制伏，共逮回8人偵辦。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局9月4日晚間22時許接獲報案指出，在中正路與莊敬路口超商前有打架案件，警方出動快打部隊，到場發現，現場約10名男子因「領取包裹」發生口角而相約談判，警方對現場人員執行身分查證時，林嫌(33歲)及呂嫌(19歲)兩人除了不願配合警方、更意圖反抗，經多次警告無效後，即使用辣椒水壓制。

據了解，該案起因為一名陳姓男子與女友在超商領取包裹，認為女店員態度不佳，便以台語大嗆女店員「兇三小」，被女店員在場的楊姓男友聽見，演變成雙方互嗆、撂人，店員這方找來對方也熟識的人勸說後，認為已經小事化無便離去，但陳男這方找來林與呂姓等7名友人聚集店外不願離開，疑似意圖滋事，遭民眾報警。

▲8名男子聚集超商外，警方勸離無效，其中2人向警方持續咆哮。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，快打部隊到場制止人群要求散去，但林姓、呂姓等嫌不聽制止並對警方大小聲，警方使用辣椒水控制現場，並逮捕共8名意圖滋事份子，偵詢後全案移送雲林地檢署偵辦。另外，疫情二級警戒期間外出仍須全程配戴口罩，現場滋事份子中林姓等4名犯嫌未依規定配戴口罩，警方蒐證後另依違反傳染病防治法函請主管機關裁處。

斗六分局分局長蔡進明表示，疫情期間警方執法沒有空窗期，對於任何街頭違法脫序行為絕對以優勢警力強勢執法、依法嚴辦，以靖社會治安。

▲警方將現場滋事者8人帶回，詢後依刑法妨害秩序罪移送偵辦，其中4人未戴口罩函送相關機關裁處。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

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