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地層下陷一年6.5公分！「種高粱」搶救高鐵　雲林祭出大絕

▲▼高鐵雲林沿線附近。（圖／翻攝Google Maps）

▲高鐵雲林沿線附近。（圖／翻攝Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

台大土木系教授李鴻源今年曾表示，雲林超抽地下水，每年地層下陷約6.5公分，且今年是56年來最乾旱的一年，雲林縣政府出奇招，與金門酒廠合作種「省水作物」高粱，雲林縣農業處長吳芳銘表示，中央補助不但可以鼓勵農民轉種植省水作物，還可以防止超抽地下水，進而防高鐵沿線地層下陷。

中研院地科所研究員汪中和曾引證水利署2019年資料指出，高鐵沿線雲林段地層下陷幅度最大，對高鐵安全已經產生了影響，如果不能改善，一定開始受到很嚴重衝擊。

雲林地區顯著下陷面積近200平方公里，由土庫國中測得年均最大下陷速率6.5公分，為全台之最，範圍涵蓋虎尾高鐵特定區，且最嚴重下陷區位，正是直接坐落在和台78號東西向快速道路交叉以南的雲林高鐵沿線。

資料更顯示，2018-2019彰雲地層平均下陷數據，土庫一帶高鐵沿線每年下陷4-5公分，為全台最快速地層持續下陷的第一安全緊急區位。

▲▼釀酒高粱台南7號田間生育情形。（圖／行政院農業委員會台南區農業改良場）

▲釀酒高粱台南7號田間生育情形。（圖／行政院農業委員會台南區農業改良場，下同）

為了防超抽地下水，造成地層下陷，雲林在高鐵沿線推廣作種植高粱，民眾可以有除了花生、蒜頭外，多一個選項可以種，避免集中種作物，造成價格暴起暴落。

吳芳銘表示，土庫鎮農會鼓勵種高粱，中央將補助每公頃4萬5000元、雲林縣加碼每公頃1萬元及綠色補助每公頃5000元。8月初，已在土庫鎮、元長鄉段實施種植「台南7號、8號」釀酒用高粱，約88公頃，目前已長苗，成效不錯。

▲▼釀酒高粱台南7號田間生育情形。（圖／行政院農業委員會台南區農業改良場）

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