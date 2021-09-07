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不斷更新／9縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

▲雲林縣政府今日經評估後決議，「中秋連假」僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內疫情再拉警報，近日先是爆出長榮機師「突破性感染」且確定感染Delta病毒，接著新北市幼兒園傳出群聚感染事件。面對即將來臨的中秋節，民眾是否能如期烤肉、賞月，《ETtoday新聞雲》將整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範，讓讀者一次看懂。

不開放戶外烤肉縣市：新北市、桃園市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、高雄市、雲林縣、嘉義市、南投縣

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台北市：

下周一（13日）公布中秋節活動指引。

新北市：

不開放新北市河濱公園烤肉，與烤肉相關公共活動一律禁止，自行在家烤肉則不限制，仍需以戶外300人以下，人與人之間1公尺距離為原則。

基隆市：

基隆市府表示，目前暫無「取消活動」，後續依中央疫情指揮中心為主，視疫情隨時滾動式調整。

桃園市：

1.中秋節所有活動一律取消。

2.市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會。

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.9日前加強二級警戒措施：

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人

(2.)加強賣場及超市人流管制

(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣：

1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。
2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。
3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。

新竹市：

1.中秋活動暫無影響。
2.9日前強化二級警戒措施
一、集會人數上限室內50人、室外100人
二、加強賣場及超市人流管制
三、醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣：

1.中秋活動暫無影響。
2.停辦銅鑼鄉五福廟普度法會。
3.停辦苑裡鬼門關夜市。

台中市：

所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓等都禁止，家裡烤肉限同住家人，違者最高開罰1.5萬元。

彰化縣：

1.烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，同住家人烤肉不用隔板，避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會。

2.不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。

南投縣：

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動，即便有同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

雲林縣：

中秋連假社區、社團停辦非家人的群聚活動，僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。

嘉義縣：

依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

嘉義市：

禁止社團社區中秋活動 （例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等） ，家人烤肉不限制， 實施時間為110年9月18日至110年9月21日。

台南市：

1.針對中秋活動，台南市府表示，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。

2.停辦2021台南古都國際半程馬拉松，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

高雄市：

1.停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動

2.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。

屏東縣：

中秋活動視先觀察疫情發展調整。

宜蘭縣：

1.宜蘭縣轄內風景區禁止烤肉。

2.宜蘭市河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉，違者將依照傳染病防治法處理。

花蓮縣：中秋活動暫無影響。

台東縣：中秋活動暫無影響。

澎湖縣：中秋活動暫無影響。

金門縣：中秋活動暫無影響。

連江縣：中秋活動暫無影響。

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