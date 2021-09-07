不斷更新／9縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範。 （示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳羿妏／整理報導

國內疫情再拉警報，近日先是爆出長榮機師「突破性感染」且確定感染Delta病毒，接著新北市幼兒園傳出群聚感染事件。面對即將來臨的中秋節，民眾是否能如期烤肉、賞月，《ETtoday新聞雲》將整理各縣市政府是否宣布取消中秋烤肉活動，以及相關的因應措施及規範，讓讀者一次看懂。

不開放戶外烤肉縣市：新北市、桃園市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、高雄市、雲林縣、嘉義市、南投縣

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台北市：

下周一（13日）公布中秋節活動指引。

新北市：

不開放新北市河濱公園烤肉，與烤肉相關公共活動一律禁止 ，自行在家烤肉則不限制，仍需以戶外300人以下，人與人之間1公尺距離為原則。

基隆市：

基隆市府表示，目前暫無「取消活動」，後續依中央疫情指揮中心為主，視疫情隨時滾動式調整。

桃園市：

1. 中秋節所有活動一律取消。

2. 市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉 。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會。

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.9日前加強二級警戒措施：

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人

(2.)加強賣場及超市人流管制

(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣：

1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。

新竹市：

1.中秋活動暫無影響。

2.9日前強化二級警戒措施

一、集會人數上限室內50人、室外100人

二、加強賣場及超市人流管制

三、醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣：

1.中秋活動暫無影響。

2.停辦銅鑼鄉五福廟普度法會。

3.停辦苑裡鬼門關夜市。

台中市：

所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓等都禁止 ，家裡烤肉限同住家人，違者最高開罰1.5萬元。

彰化縣：

1.烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，同住家人烤肉不用隔板，避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會。

2.不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動， 禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。

南投縣：

戶外公共場域一律禁止烤肉活動 ，不鼓勵辦理家戶烤肉活動，即便有同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

雲林縣：

中秋連假社區、社團停辦非家人的群聚活動 ，僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。

嘉義縣：

依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

嘉義市：

禁止社團社區中秋活動 （例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等） ，家人烤肉不限制， 實施時間為110年9月18日至110年9月21日。

台南市：

1.針對中秋活動，台南市府表示，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。

2.停辦2021台南古都國際半程馬拉松，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

高雄市：

1. 停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動 。

2.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。

屏東縣：

中秋活動視先觀察疫情發展調整。

宜蘭縣：

1. 宜蘭縣轄內風景區禁止烤肉。

2. 宜蘭市河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉 ，違者將依照傳染病防治法處理。

花蓮縣：中秋活動暫無影響。

台東縣：中秋活動暫無影響。

澎湖縣：中秋活動暫無影響。

金門縣：中秋活動暫無影響。

連江縣：中秋活動暫無影響。