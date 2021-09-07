快訊／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉！中庭+騎樓都不准

▲台中市政府宣布，即日起社區等戶外公共場域禁止烤肉。 （圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中央宣布全國疫情警戒二級延至9月20日，且已確認Delta變種病毒二度侵入台灣，台中市政府宣布所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓等都禁止，家裡烤肉限同住家人，違者最高開罰1萬5000元。

市府表示，接近中秋節慶，部分社區、鄰里等可能會舉辦烤肉活動，因烤肉容易有共食情形，無法落實佩戴口罩、維持社交距離，加上群聚飲食恐增加疾病傳播風險，考量防疫優先，台中市即日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限。民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

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衛生局長曾梓展呼籲，所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。請民眾減少出入人多擁擠的地方，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀也應立即前往醫院求診並做好防護措施。另外，中央疫情指揮中心也表示，將再觀察趨勢，屆時若有詳細指引出爐，市府也將滾動式檢討。