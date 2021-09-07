防Delta攻入　雲林即起「烤肉限同住家人」！社區禁辦群聚活動

▲張麗善說明，現在疫情嚴峻，即起雲林禁止社區、社團，從事群聚烤肉活動，以自家人在住處附近烤肉為宜，因為自家人在安全上能夠有保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

Delta變種病毒二度侵入台灣，中央流行疫情指揮中心5日指出，中秋烤肉相關防疫規定預計於下週六18日確定後公布，雲林縣政府、台中市政府陸續發佈中秋連假禁止群聚烤肉活動。雲林縣長張麗善表示，疫情嚴峻就在此刻，即日起僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月，外出務必緊戴口罩。

雲林縣長張麗善今（7）日上午出席雲林良品烤肉組宣傳活動，受訪表示，烤肉活動嚴禁群聚，最重要是避免疫情擴散，中秋節連續四天假日擔心有很多鄉親團圓群聚，所以呼籲，自家人才可以脫口罩在自家庭院烤肉，外出用餐務必落實使用隔板及梅花座，如有接獲檢舉，將依傳染病防治法開罰。

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▲雲林縣即日起，自家人才可以脫口罩在自家庭院烤肉，外出用餐務必落實使用隔板及梅花座，如有接獲檢舉，將依傳染病防治法開罰。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說明，疫情嚴峻就在此刻，即日起雲林縣就禁止社區、社團群聚、烤肉活動，以自家人在自己家附近進行烤肉，因為自家人在安全上能夠有保障，如果跟其他朋友及鄉親聚再一起就會很難控制，最擔心的就是疫情擴散，Delta變種病毒傳染力非常強，為了守護民眾的健康安全，也請鄉親能夠體諒。

雲林縣政府表示，目前無強化二級作為，防疫依據疫情指揮中心的指引辦理，將密切觀察疫情變化後做滾動檢討；衛生局長曾春美表示，社區、社團辦理烤肉歡唱等聚會，要保持安全社交距離及全程戴口罩恐怕不好落實，即日起僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。

▲雲林縣長張麗善今日上午出席雲林良品烤肉組宣傳活動，表示，疫情嚴峻，烤肉活動嚴禁群聚，最重要是避免疫情擴散。 （圖／記者蔡佩旻攝）

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