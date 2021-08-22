▲國內首例！原生種紅嬌鳳凰螺，海大「雙花團隊」復育有成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與國立臺灣海洋大學於2015年起攜手共創「雙花團隊」，除了復育繁殖花枝、花蟹、水晶鳳凰螺外，並新開發東北角海域原生種「紅嬌鳳凰螺」人工繁養殖技術，新北市海域亦發現紅嬌鳳凰螺，牠在海底移動是以跳躍的姿勢，因此又被稱「攪ㄚ螺」。

漁業處指出，目前東北角海域不容易尋得紅嬌鳳凰螺，非常感謝東北角在地漁民非常努力的在海岸邊努力尋找紅嬌鳳凰螺，研究團隊才能取得彌足珍貴的紅嬌鳳凰螺種貝，所幸在雙花計畫團隊的努力研究下，終於突破繁養殖的技術，未來將紅嬌鳳凰螺放流至東北角海域逐漸擴增海域資源。

漁業處介紹，紅嬌鳳凰螺的俗名為「攪ㄚ螺」（台語），為鳳凰螺科的物種，成體殼長約5公分，其外觀神似有毒的芋螺，具有鮮豔的殼色，是一種可食用的經濟性物種。紅嬌鳳凰螺主要分佈於日本以南至印尼以北的亞朝帶潮間帶及淺海珊瑚礁海域。

▲紅嬌鳳凰螺胚胎發育過程。

海洋大學水產養殖系助理教授徐德華表示，自2019年起在貢寮區漁會及在地漁民的幫助下，在東北角潮間帶蒐集到在地的紅嬌鳳凰螺種原。由於國內外尚未有繁殖成功的文獻，團隊歷經二年的持續研究，才終於掌握紅嬌鳳凰螺產卵與幼苗培育的繁養殖條件，首次完成小批量試驗。

徐德華說，研究團隊發現紅嬌鳳凰螺幼苗的浮游期相對其他螺類較長，約需20多天，且對水質及餌料要求較高，需轉換使用多種微藻並注意水質的維持，才順利復育紅嬌鳳凰螺稚貝。未來將持續進行後續的養殖及量產試驗，期許未來量產後能放流至保育海域增裕海洋資源。

漁業處長張麗珍表示，本市東北角海域位於黑潮及大陸沿岸流兩大洋流的交匯處，擁有非常豐富的原生物種種原，本次介紹的紅嬌鳳凰螺為其中之一。新北市政府與雙花計畫團隊非常高興能突破紅嬌鳳凰螺的繁養殖技術，未來將此技術量產紅嬌鳳凰螺，可增加放流物種的多樣性。

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