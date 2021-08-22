快訊／新北今清零！1例「居隔陽性」在新莊　侯友宜：疫情穩定

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然召開疫情記者會。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。針對新北市今新增1例，市長侯友宜15時也公布確診案例在新莊，屬於居家隔離陽性，採檢CT值34，新增個案為零，疫情穩定。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例，其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為臺北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

自2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北防疫0822。（圖／新北市府提供）