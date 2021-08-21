新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

▲新北瀕危植物豔紅鹿子百合，今年可達標復育1萬株。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

台灣的特有物種豔紅鹿子百合，目前主要分布於新北市平溪地區，並為「國際自然及自然資源保育聯盟（IUCN）」列為嚴重瀕臨絕滅植物，近年來農業局及當地社區居民投入豔紅鹿子百合的復育工作，種植逾8000株，2021年預計復育2000株，達成復育1萬株的初期目標。

農業局表示，自2016年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、2017年打造「嶺腳豔百之路」、2018年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動、2019年平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合成果展與辦理5場復育推廣活動，及2020年「花現豔百王」活動等，今年規劃在開花結果後輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續傳承。

▲豔紅鹿子百合幼苗。

豔紅鹿子百合因花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，開花方式為一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別，其邊緣呈波浪狀，豔麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅致的別稱，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機，需要更努力來保存原鄉豔麗花朵。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合與居民們有很濃厚的情感連結，是在地意象，原生豔紅鹿子百合由山壁挺身而出，往下垂長，姿態謙卑，帶給人們許多感動及啟發，農業局與紫東社區發展協會、平溪國小及靈嚴寺等，長期關注豔紅鹿子百合復育工作。

李玟說，未來除了持續於野外栽植復育豔紅鹿子百合，並與桃園區農業改良場和台中種苗改良繁殖場合作提供技術輔導外，還會加強推動在地社區參與，透過教育講習強化居民對豔紅鹿子百合的栽培技能及在地認同感，同時以示範區的概念於社區內選擇適宜地點進行在地復育。

美麗最大的祕密

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