　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

▲新北瀕危植物豔紅鹿子百合 今年可達標復育1萬株峭壁精靈。（圖／新北市農業局提供）

▲新北瀕危植物豔紅鹿子百合，今年可達標復育1萬株。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣的特有物種豔紅鹿子百合，目前主要分布於新北市平溪地區，並為「國際自然及自然資源保育聯盟（IUCN）」列為嚴重瀕臨絕滅植物，近年來農業局及當地社區居民投入豔紅鹿子百合的復育工作，種植逾8000株，2021年預計復育2000株，達成復育1萬株的初期目標。

農業局表示，自2016年發起「家家豔紅 戶戶百合」計畫、2017年打造「嶺腳豔百之路」、2018年舉辦「平溪種豔紅 百合處處開」活動、2019年平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合成果展與辦理5場復育推廣活動，及2020年「花現豔百王」活動等，今年規劃在開花結果後輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續傳承。

▲新北瀕危植物豔紅鹿子百合 今年可達標復育1萬株峭壁精靈。（圖／新北市農業局提供）

▲豔紅鹿子百合幼苗。

豔紅鹿子百合因花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，開花方式為一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別，其邊緣呈波浪狀，豔麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅致的別稱，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機，需要更努力來保存原鄉豔麗花朵。

農業局長李玟表示，豔紅鹿子百合與居民們有很濃厚的情感連結，是在地意象，原生豔紅鹿子百合由山壁挺身而出，往下垂長，姿態謙卑，帶給人們許多感動及啟發，農業局與紫東社區發展協會、平溪國小及靈嚴寺等，長期關注豔紅鹿子百合復育工作。

李玟說，未來除了持續於野外栽植復育豔紅鹿子百合，並與桃園區農業改良場和台中種苗改良繁殖場合作提供技術輔導外，還會加強推動在地社區參與，透過教育講習強化居民對豔紅鹿子百合的栽培技能及在地認同感，同時以示範區的概念於社區內選擇適宜地點進行在地復育。

▲新北瀕危植物豔紅鹿子百合 今年可達標復育1萬株峭壁精靈。（圖／新北市農業局提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

國際雜誌Tatler評選世界20大市集　基隆廟口夜市台灣唯一入選

基隆快捷公車1579增北市聯合報站　市民轉乘更便利

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天　游泳+籃球暫緩教授

16年前旗津海域無名女屍　警靠「2條辮子」助返家

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻
金曲特別貢獻獎／向「華語音樂教父」羅大佑致敬
金曲／HUSH溫柔喊話「還在櫃裡的人」網激動
「美人魚」慘遭肢解分食！居民相信吃了能壯陽　下場曝光
金曲／HUSH《安和》抱走最佳作曲人獎
火速安樂死154走私貓！　愛貓人士灌爆蔡英文臉書
金曲紅毯五美出爐！　男星打趴女星登榜首
金曲紅毯三帥出爐了！他奪第一　瘦子「造型輸在這點」
佛地魔出櫃！甜曬男友合照　網驚：原來是彎的
金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　網嚇：超幼齒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

新北健康甘藷現身農會超市　產地現採直送當季好味道

鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福　維繫百年傳統科儀不輟

桃園楊梅成功種植「市長梨」　邱奕勝：結合富岡機廠發展休閒農業

貪杯客又出事　酒駕撞水泥護欄1傷

台東舊街文創聚落發展計畫　巷弄舊事生活節展覽

疫後新生活台東淨海淨灘　清出274公斤垃圾

台南中元普渡防疫指引說明　黃偉哲呼籲「以功代金」善待環境

全國防疫二級警戒延至9月6日　黃偉哲籲落實防疫避免造成疫情破口

台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

難產近48小時！鴨媽媽體力不支 他雙手一擠...小鴨蛋「撲通落下」

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

新北瀕危植物「豔紅鹿子百合」　今年可達標復育1萬株

新北健康甘藷現身農會超市　產地現採直送當季好味道

鷄籠中元祭水燈車隊繞境祈福　維繫百年傳統科儀不輟

桃園楊梅成功種植「市長梨」　邱奕勝：結合富岡機廠發展休閒農業

貪杯客又出事　酒駕撞水泥護欄1傷

台東舊街文創聚落發展計畫　巷弄舊事生活節展覽

疫後新生活台東淨海淨灘　清出274公斤垃圾

台南中元普渡防疫指引說明　黃偉哲呼籲「以功代金」善待環境

全國防疫二級警戒延至9月6日　黃偉哲籲落實防疫避免造成疫情破口

台南北區聯結車壓破側溝　工務局快速搶修完成

金曲獎／魚丁糸「休團改名再出發」：開啟新的起點　網一聽全哭了

不斷更新／「音樂教父」羅大佑獲特別貢獻獎！　5歌手翻唱致敬

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

金曲・時尚／ØZI西裝外套下什麼都沒穿　疊戴百萬蛇項鍊魅惑

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

BMW「iX5 氫動力休旅」慕尼黑車展正式發表「開放試乘」

毛加恩「做人成功」老婆懷二胎　兒子三個月前早已曝喜訊

金曲獎／鼓鼓主持處女秀被讚爆　自評80分：心理壓力很大！

OPPO Reno6、Reno6 Pro開箱比一比：少見的玻璃工藝與設計

金曲獎／HUSH奪最佳作曲人！溫柔喊話「還在櫃裡的人」網激動：感言超棒

地方熱門新聞

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

瑞豐夜市「驚傳熄燈」　夜市曝實情

彰化女移工確診！足跡曝光

嗆女外送員「破查某」富王鴨肉小老闆遭判拘役30天

繁殖期禁捕「抱卵母蟹」　捕蟹船主年放200噸萬里蟹

桃園青埔增「循環線」公車　路線規劃受關注

法鼓山捐600萬支疫苗接種1ml細針具

苗縣民打臉反高端　預約率竟破9成

基隆放水燈遊行改遶境祈福　不封街採彈性交管

雞籠中元祭21日放水燈遊行交通管制

桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯天道804人

即／花蓮深夜規模4.2地震　最大震度4級

開學採購隔板？斗六國中1800片DIY　每份成本30元

南警破獲販毒集團

更多熱門

相關新聞

新北甘藷現身農會超市　產地現採直送

新北甘藷現身農會超市　產地現採直送

一年一度新北健康三寶「甘藷」產季又到囉！每年8月至9月為新北甘藷盛產季節，此時甘藷渾圓飽滿、成熟度佳，是新北甘藷最佳賞味季節，新北市甘藷主要產區為北海岸金山、三芝及萬里，其中金山種植甘藷面積達96公頃，為本市最大甘藷產區，喜愛甘藷的朋友們絕對不能錯過！

快訊／新北＋2「感染源都不明」

快訊／新北＋2「感染源都不明」

LIVE／全台＋2都在新北　侯友宜最新說明

LIVE／全台＋2都在新北　侯友宜最新說明

新增2例本土都在新北！1例關聯不明

新增2例本土都在新北！1例關聯不明

快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死

快訊／今日新增2本土、8境外　另增1死

關鍵字：

新北豔紅鹿子百合

讀者迴響

熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

妹子聽「鋼鐵大公司」全撲上！內行曝：月領80K不加班

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

走私千萬喵星人　俄羅斯藍貓+布偶貓250隻超可愛

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

24H「建宏牛肉麵」驚爆回歸　地點曝光了

更多

最夯影音

更多
許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...

許藍方神隱10天直播哭了！　哽咽道歉：對不起，讓你們擔心了...
阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

綠鬣蜥散完步「自己認路返家」　門前翻牆探頭網讚：原來這麼乖

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

梁詠琪好久不見！看到珍珠奶茶：我也好想喝...　徐若瑄.于子育合唱《短髮》「是我們的記憶」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面