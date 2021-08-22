持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名罹病失業謝姓男子，2021年3月29日持折疊刀、膠帶，隨機搶劫計程車及現金逃逸，終在宜蘭礁溪被警方逮捕移送並起訴，基隆地院審理時，謝男稱罹病失業，請求減刑，法官則認為，謝男原因不足以引起同情，判處他有期徒刑7年6月。

▲基隆男持折疊刀搶運將7千多丟包，他稱罹病請求減刑法官不准 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，謝男60歲離婚失業，經濟拮据，竟起歹隨機搶劫計程車，乃於3月29日晚間，持預購之折疊刀、膠帶，隨機欄上吳某之計程車，並指定開往人煙較少之七堵區工建路，等到車行駛到光線昏暗處，便拿刀搶錢並捆綁司機，吆喝他下車，搶走計程車及現金7千多元、信用卡。

▲▼基隆男持折疊刀搶運將現金7千多元。

謝男得手後，開車往宜蘭方向逃逸；經警方通報追緝，在礁溪與礁溪分局員警將謝男攔下逮捕，訊後移送基隆地檢署，檢察官偵訊後，認定60歲謝男持刀搶劫計程車已涉犯加重強盜罪，依法將他起訴。

審理時，謝男表示，自己與妻子離婚多年，本來做保全跟開計程車維生，但一年多前因罹敗血症，醫藥費加房租，以花光積蓄沒錢吃飯，才會預謀伺機搶劫計程車，希望法官能夠予以減刑。

法官則認為，謝男罹病但未能引起同情，不符合減刑資格，但考量他犯後態度尚可，依觸犯加重竊盜罪，判處有期徒刑7年6月。

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