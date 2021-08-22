解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區仁愛路某處公寓22日清晨4時許，警方接獲民眾通報，有鄰居喝酒鬧事，經派梁、王警員前往喝酒鬧事現場處理，其中3名男子情緒激動，竟飆國罵「「幹X娘咧」，還出手撥掉警方密錄器，並抓傷2名警員手臂、脖子，支援警員到場立即壓制，並將3人送到警局；警訊後，3人被依妨害公務、傷害罪嫌移送基隆地檢署。

▲3莽男借酒裝瘋！出手抓傷2警撥掉密錄器，還飆國罵「幹X娘」辱警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，2名警員到場時，酒醉鬧事共有羅、李、鄭、張4男及邱女，年紀皆約20歲，5人因酒醉情緒激動，在屋內吼叫爭執，羅男見警方到場，竟以國罵「幹X娘咧」等辱罵員警，李、鄭2人則推擠警員，並撥掉王員密錄器，梁、王2警員則噴辣椒水制止，現場一度緊張幾乎失控。

2員經請求支援，支援警員到場發現羅、鄭與李3名男子情緒失控，還動手抓傷梁、王警員，支援的警員見狀立即將羅等3男子壓制，並將人帶回金山派出所。到警所後，3男不思收斂，仍藉酒裝瘋，大聲咆哮、推擠警員；警訊後，將3人以妨害公務、傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦；受傷梁、王員警手臂、脖子抓、挫傷，並已至金山醫院就醫、驗傷。

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