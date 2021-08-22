　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區仁愛路某處公寓22日清晨4時許，警方接獲民眾通報，有鄰居喝酒鬧事，經派梁、王警員前往喝酒鬧事現場處理，其中3名男子情緒激動，竟飆國罵「「幹X娘咧」，還出手撥掉警方密錄器，並抓傷2名警員手臂、脖子，支援警員到場立即壓制，並將3人送到警局；警訊後，3人被依妨害公務、傷害罪嫌移送基隆地檢署。

▲3莽男借酒裝瘋！出手抓傷2警撥掉密錄器 還飆國罵「幹X娘」辱警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲3莽男借酒裝瘋！出手抓傷2警撥掉密錄器，還飆國罵「幹X娘」辱警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，2名警員到場時，酒醉鬧事共有羅、李、鄭、張4男及邱女，年紀皆約20歲，5人因酒醉情緒激動，在屋內吼叫爭執，羅男見警方到場，竟以國罵「幹X娘咧」等辱罵員警，李、鄭2人則推擠警員，並撥掉王員密錄器，梁、王2警員則噴辣椒水制止，現場一度緊張幾乎失控。

2員經請求支援，支援警員到場發現羅、鄭與李3名男子情緒失控，還動手抓傷梁、王警員，支援的警員見狀立即將羅等3男子壓制，並將人帶回金山派出所。到警所後，3男不思收斂，仍藉酒裝瘋，大聲咆哮、推擠警員；警訊後，將3人以妨害公務、傷害等罪嫌移送基隆地檢署偵辦；受傷梁、王員警手臂、脖子抓、挫傷，並已至金山醫院就醫、驗傷。

▲3莽男借酒裝瘋！出手抓傷2警撥掉密錄器 還飆國罵「幹X娘」辱警。（圖／記者郭世賢翻攝）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

國際雜誌Tatler評選世界20大市集　基隆廟口夜市台灣唯一入選

基隆快捷公車1579增北市聯合報站　市民轉乘更便利

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天　游泳+籃球暫緩教授

16年前旗津海域無名女屍　警靠「2條辮子」助返家

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

►契爾氏淡斑神器特價了！

ET快訊
女大生3P戰到天亮！影片外流翻臉告2男　一句「小母狗」結果曝
黃少祺老婆被反嗆「電話中咆哮」　防疫飯店道歉了
獨／噁！台中女點UberEats竟咬到「一顆蛀牙」　店家回應
快訊／北市+3確診！分佈「這3區」　本週5例感染源不明
LIVE／聯亞新冠疫苗「EUA未過」　董事長說明下一步
還來得及！中元節「最旺時辰」在這　威力彩明衝27億
台大醫釋疑高端「保護力」有這麼高！　3大類疫苗效果一次看
154貓遭處死！對比德國走私動物差很大　網解析「2原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

酒測攔查點不停！她收18萬罰單提告　警「沒放告示牌」吞敗

情侶南下訪友疑遭逼車槍擊　駕駛驚魂：對方並行...車窗就破了

女酒測屢吹失敗　警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

快訊／中興大學校內突冒火光　廢棄物不明原因起火燃燒

LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

中元節高雄16「賭鬼」被收...他辯來領便當　警請吃「粉紅符」

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

橘貓翻白眼爽睡　不知蝸牛路過臉上

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

學生挑戰遠距離把垃圾丟進桶裡 結果用力過猛直接甩到2樓超糗

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

持折疊刀搶運將7千元　他稱「罹病失業」求減刑遭打臉

酒測攔查點不停！她收18萬罰單提告　警「沒放告示牌」吞敗

情侶南下訪友疑遭逼車槍擊　駕駛驚魂：對方並行...車窗就破了

女酒測屢吹失敗　警查出「2次酒駕前科」認定拒測！罰18萬吊照

解封喝太嗨！襲警撥掉密錄器還罵「幹X娘」　3男下場慘

快訊／中興大學校內突冒火光　廢棄物不明原因起火燃燒

LINE傳假地檢署公文　台中婦遭「法院主任」騙走9百萬

中元節高雄16「賭鬼」被收...他辯來領便當　警請吃「粉紅符」

改裝車深夜群聚吵死人！　桃警封鎖攔查取締19件

金曲獎／李玖哲唱一半突中斷演出　「頭痛到爆炸」經紀人證實曝原因

快訊／聯亞董事長王長怡：遺憾政府審查EUA標準「太過片面」！

王柏融安打再演出本季首盜　宋家豪第40場出賽無失分

鮮甜湯汁「炸滿嘴」！中壢住宅區神秘湯包　配上滿滿蔥花吃更過癮

楊勇緯驚喜頒金曲獎秒殺西裝控…日粉洗版！　郭婞淳揭他貼心一面

呂彥青加入中信試刀　二軍先發5局丟2分

帕奎奧復出落敗無緣金腰帶　1個月後考慮參選菲律賓總統

女大生3P激戰到天亮！遭偷拍翻臉告性侵　一句「小母狗」2男不起訴

3小時就賣光！板橋超夯爆餡煎餅　外皮酥軟高麗菜內餡爽脆又多汁

男路邊撿冥婚紅包「無禮1句話」鐵齒不管 　命理師廖美然：完蛋了！

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

社會熱門新聞

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

上尉喝醉街頭狂譙警五字經　竟是陸軍副司令兒

即／鼓山知名大樓驚傳男子墜樓　撞破3樓遮雨棚落地

副司令老爸臉全丟光！「爛醉上尉」譙警畫面曝

84歲翁一路Z字狂倒車！女騎士慘被「捲車底拖行」慘死

女鬼太美捨不得放生　高大成助手「絕後」求活

快訊／台中國道傳槍聲！25歲男「左手腕中彈」送醫

獨／湯裡有牙齒！點UberEats外送竟咬到「蛀牙」

夫蹲牢！人妻「幫男客手工排毒」挨告破壞婚姻

正妹慘遭性侵殺害...高大成助手一句話讓祂跟回家

媽騎車自摔亡　兒戳破縣府說法告國賠結果出爐

人道處理154隻走私貓！防檢局：已全數安樂死

250喵星人將1針安樂死　動保悲搶命

侵犯國中妹　飲料店老闆鬼扯：以前是婦產科醫師

更多熱門

相關新聞

新北自購「第三劑」疫苗？　侯友宜：我兩個月前就叫中央準備

新北自購「第三劑」疫苗？　侯友宜：我兩個月前就叫中央準備

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。針對台北市準備28億元買250萬劑打第三劑，新北市長侯友宜表示，「我今年6月15就呼籲，中央趕快部署採購第三劑疫苗」。

新北今清零！「1例居隔陽性」在新莊　侯友宜：疫情穩定

新北今清零！「1例居隔陽性」在新莊　侯友宜：疫情穩定

LIVE／二級警戒恐到年底　侯友宜最新說明

LIVE／二級警戒恐到年底　侯友宜最新說明

新北豔紅鹿子百合　今年可達標復育1萬株

新北豔紅鹿子百合　今年可達標復育1萬株

新北甘藷現身農會超市　產地現採直送

新北甘藷現身農會超市　產地現採直送

關鍵字：

新北金山國罵妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

夏如芝不滿154隻貓安樂死！

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

黃少祺罕動怒！兒住防疫旅館「每天餓到受不了」

33億買下台中5000坪土地　日月光第三代小夫妻曝

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

直擊王子、郭雪芙深夜親密吻戲！

莊凌芸年僅21歲輕生！

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

阿公倒車壓扁鐵碗　受害汪超無奈

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面