▲國際雜誌Tatler評選世界20大市集，基隆廟口夜市台灣唯一入選。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際時尚雜誌Tatler最新一期選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市並列。基隆市長林右昌表示，這是廟口夜市在疫情休市兩個月之後，最好的消息，廟口夜市是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatler能看到基隆廟口夜市充滿在地活力。

林右昌表示，感謝Tatler的評選，廟口夜市是台灣的指標夜市，是許多國人與觀光客到基隆必去的景點，廟口夜市也與時俱進，攤商自製統一的識別系統，也大力推廣環保夜市理念，在疫情期間休市，廟口夜市也趁此更換自來水管，重新整理鋪面，以新面貌迎接消費者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲口夜市是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatler能看到基隆廟口夜市充滿在地活力。

林右昌說，目前正值國內疫情二級警戒，基隆市政府也特別在廟口設置三台由張榮發基金會捐贈的防疫門，並繼續維持2罩1套、人流控管、實聯制等高規格防疫，讓國人在疫情期間也能輕鬆一下，放心的到廟口夜市品嘗台灣味。Tatler雜誌認為，基隆廟口夜市是一個充滿活力且聚集台灣傳統美食及小吃的地方，深受當地人和遊客的歡迎。夜市中擁有多達200個以上的攤販，特別的是，營業時間一直開放到午夜過後，非常適合在酒吧喝幾杯後，作為續攤的選擇。

Tatler雜誌是國際知名時尚雜誌，以報導時尚、美食、旅行、科技、文化、娛樂新知為主，本次入選世界20大市集，包括基隆廟口夜市、泰國安帕瓦水上市場、西班牙馬德里聖米格市場、義大利佛羅倫斯中央市場、西雅圖派克市場、墨爾本維多利亞市場、東京築地、巴黎紅孩兒市場、新加坡舊機場路熟食中心、巴賽隆納博蓋利亞市場、里斯本美食廣場市場、首爾廣藏市場、慕尼黑穀物市場、哥本哈根瓦埃勒市場、倫敦博羅市場、摩洛哥馬拉喀什德吉瑪廣場、多倫多聖羅倫斯市場、布達佩斯中央市場、舊金山渡輪大廈農夫市集、瑞典斯德哥爾摩東城室內市場。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆快捷公車1579增北市聯合報站 市民轉乘更便利

基隆開學超嚴備戰！1例確診全校停課14天 游泳+籃球暫緩教授

16年前旗津海域無名女屍 警靠「2條辮子」助返家

ATM驚現「被裝側錄器」！外籍盜領兵團攻台 密碼外流恐遭盜刷

核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影 立委轟：移椅子肇禍離譜