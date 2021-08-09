核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影　立委轟：移椅子肇禍離譜

▲核二廠主蒸氣機跳機！控制室38年沒錄影，立委：移動椅子肇禍離譜。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市北海岸「核能第二發電廠」7月27日2號機組，因值班人員在控制室移動座椅之人為因素跳機，立委今（9日）上午到核二廠考察，卻發現38年的電廠控制室內監視器，居然沒有影像錄影，認為「情節離譜」、「多層失效」、「無法理解接受」；台電則表示，已強化管理監督機制及人員訓練，並完成控制室紅線區，加裝實體安全防護隔離設施，確保機組安全穩定運轉。

台電指出，核電廠控制室有劃設紅線區，為設備操作區域，僅限持照的運轉人員才能進入，且須保持淨空。此次疏失係因運轉人員配合清潔時移動座椅，椅背不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，導致保護罩傾斜位移，才誤關閉隔離閥。

▲核能第二發電廠。

能源會調查，核二廠7月27日上午因值班人員，因清潔作業而移動座椅，碰觸到主汽蒸機隔離閥開關壓克力保護罩，隔離閥關閉，造成2號機因主汽蒸機關閉而跳機，是首件人員移動椅子碰觸開關肇禍。

此人為疏失，台電已檢討追究責任，並降載進行控制室安全隔體改善，紅線管制區內增設紅外線入侵感應偵測儀；控制操作盤面增設安全防護桿；關鍵開關改為具磁吸之壓克力保護罩；移動式椅子改為固定式限制移動。確保機組安全穩定運轉，嚴禁未經授權人員及物品進入管制紅線區內，確保設施安全運作。

鄭運鵬、蔡適應、賴品妤、洪孟楷和陳玉珍等多位委員發現，38年的電廠在多層防禦下，發生一張椅子輕易造成跳機的離譜、無比脆弱的核安事件；更誇張的是，控制室內監視器卻沒有影像錄影，真相到底如何，立委怒斥荒腔走板、匪夷所思。

▲核二廠控制室38年沒錄影。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

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