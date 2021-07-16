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挺醫護！企業捐台大金山分院防疫設備　院長張志豪表達深切感謝

▲挺醫護！企業捐贈台大金山分院防疫設備 院長張志豪表達深切感謝。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲企業捐贈台大金山分院「防疫設備」高溫滅菌器、烘箱。（圖／台大醫院金山分院提供）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為收治陽性或疑似病例患者的新北市專責醫院之一，因屬偏鄉更是萬里、金山、石門及三芝四區唯一的醫院。感謝劉家肉粽股份有公司、龍華明科技股份有限公司、台大金山分院劉立仁醫師捐贈防疫設備，讓站在前線的醫護人員們，能夠更安心勇敢地面對疫情挑戰，齊心守護國人生命健康。

劉家肉粽劉老闆表示，有感於雙北地區前線醫療量能吃緊，希望替醫護人員提供更安心、安全與舒適的工作場所，為此捐贈空氣清淨機、高壓滅菌器、生物安全櫃、烘箱給在地台大金山分院；盼這些防疫設備盡快送達醫院，讓前線醫護的負擔，能有所減輕並幫助病患，讓疫情獲得控制，早日恢復正常生活。

龍華明科技股份有限公司表示，感謝所有站在防疫第一線醫護人員，為全體國人健康把關，因長時間暴露在各種病菌風險環境下的醫護人員，為保有安全的空氣品質特別捐贈空氣清淨機，希望醫護人員能在更安全、舒適環境下工作。

▲挺醫護！企業捐贈台大金山分院防疫設備 院長張志豪表達深切感謝。（圖／台大醫院金山分院提供）

▲企業捐贈台大金山分院「防疫設備」空氣清淨機。（圖／台大醫院金山分院提供）

台大金山分院劉立仁醫師表示，為體恤一線醫護的辛苦抗疫，捐贈移動式空調，讓醫護能夠在安全且舒適的環境為民眾進行篩檢。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，對於企業們的暖心善舉，表達深切的感謝之意，在全民抗疫的時刻，全體醫護仍克盡己職，不眠不休地為人民的健康堅守崗位，籲請各界援助防疫物資或設備資源，緩解抗疫前線資源的匱乏，幫助醫護人員能夠更加安全無畏地站在前線為民眾服務，共同戰勝疫情。

張志豪院長說，目前醫院尚缺下列物資包括快篩試劑、PCR檢測儀器、生理監視系統主機等抗疫前線物資，用以提升採檢及醫護人員的安全，同時降低感染風險，擴大檢疫服務量能。如有捐贈意願，請洽金山醫院院長室02-24989898轉2303張秘書。

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