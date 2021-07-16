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萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」　議員贈「仁心仁術」奇木藝品

▲萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」 議員贈「仁心仁術」藝品。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

被譽為「偏鄉史懷哲」的萬里衛生所主任葉源潔醫師，奉獻萬里醫療30年，率全國之先創設「社區復健中心」、「二手輔具中心」，今（16日）正式屆齡退休，讓許多鄉親都相當不捨，不過他退而不休，未來將續留萬里開業，並持續支援衛生所看診，守護地方健康。

葉源潔自台北醫學院藥學系畢業後，接續至臺大醫學系深造，學貫醫學、藥理，因偏鄉苦無醫師，因緣際會從新莊衛生所改分發至萬里衛生所，未料一待就31年，「葉主任」不但是信賴的醫師，更如家人般的深厚羈絆。

▲萬里行醫30年葉源潔「偏鄉史懷哲」 議員贈「仁心仁術」藝品。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲萬里行醫30年葉源潔（左），新北市議員白珮茹（右）贈「仁心仁術」奇木藝品。

不僅看診，葉源傑更致力建立社區互動，尤其萬里老人多、聚落分散，更需要關心「偏區中的偏區」，他從募集二手輔具到建立醫療輔具工作站，促進閒置的輪椅、醫療床及助行器社區資源的流通，也曾在白議員媒合下將汰換、尚屬良好的校車有效利用，接送長者就醫、復健。

結束31年公職生涯，葉源潔直言「無怨無悔！」當初來衛生所是志趣，想要做的事情，大多數都達到，除了持續支援衛生所看診，也決定留在萬里繼續執業，希望以他的經驗，讓診所成為衛生所助力，讓偏區醫療量能，一加一大於二。

新北市議員白珮茹特地送上「仁心仁術」奇木藝品，祝賀葉源潔榮退，白珮茹說，很不捨，主任用生命實踐他的志業，達到全家、全人醫療的家庭醫學科理念，也很感謝退休，繼續留在萬里服務，給萬里鄉親更好的保健醫護品質。

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