新竹縣7.9萬劑疫苗打完近9成　覆蓋率破15%

▲楊文科16日前往疫苗注射站視察，並向現場醫護志工表達感謝。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣府今日宣布，截至昨天(15日)為止，收到的疫苗總數為7萬9120劑，已施打了7萬0444劑，施打率為89.03%，18歲以上人口的疫苗接種涵蓋率則為15.23%。新竹縣長楊文科今天關心湖口王爺壟施打站65至68歲鄉親的接種情況，感謝現場鄉親們的配合，並當面向辛苦的醫護人員致敬。

新竹縣長楊文科表示，中央歷次撥配給新竹縣的疫苗總數量為7萬9120劑，至7月15日上午10時為止，新竹縣已施打了7萬0444劑，施打率是89.03%，而18歲以上人口的疫苗接種涵蓋率則為15.23%，目前接種狀況順暢、穩定。

▲根據縣府統計，截至昨(15日)為止，疫苗注射完成將近9成，覆蓋率已超過15%。

新竹縣衛生局指出，湖口王爺壟施打站今天預計接種1000人，皆為65至68歲、日前預約的民眾，除了竹北地區明天仍有1場之前製發通知單的69至74歲鄉親要施打外，全縣在今天傍晚就會將65歲以上長者(包含日前通知單69歲以上和預約的65至68歲民眾)施打完畢，接下來18歲以上的民眾，請循中央「COVID-19公費疫苗預約平台」登記預約施打，新竹縣全數62個大小疫苗施打站點，將持續替所有鄉親服務。

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