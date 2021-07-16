高雄男打莫德納後猝死！越籍妻擔心籌不出解剖費　衛生局說話了

▲高雄65歲蔡姓男子打莫德納疫苗後猝死，蔡妻表示，疫苗有風險，早叫他別打。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名65歲蔡姓男子15日上午接種莫德納疫苗後猝死，目前越籍妻和家屬尚未同意解剖相驗，也提出解剖可能產生額外費用等疑義；對此，衛生局表示，配合藥害救濟制度有解剖需求，不須相關額外費用，還有一筆補助款可領用。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府）

衛生局表示，蔡姓男子有慢性病史、心臟方面問題，15日上午接種疫苗，接種後無特別不適反應，下午5點多在家中摔倒，經救護車緊急送醫後宣告不治，今日上午區公所、社福機關已進行相關慰關懷訪問，衛生局將協助釐清死因與申請藥害救濟。

▲蔡姓男子15日上午到高雄展覽館施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

衛生局指出，目前家屬尚未同意解剖相驗，至於家屬有提出解剖可能產生額外費用的疑義，也要強調，配合申請藥害救濟有解剖需求，但不須相關額外費用，另配合藥害處置，還有一筆補助款可領用，請家屬放心。

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