確診收治時間軸曝！林右昌轟柯P：「微微疫調」全台只能微解封

▲確診收治後才被通知匡列！林右昌：柯P繼續「微微疫調、匡列」全台只能微解封。（圖／翻攝自「林右昌UChange」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市昨（10日）新增1名確診個案，竟是自己採檢確診，基隆市長林右昌批台北市長柯文哲為何沒辦法做到「精準疫調」，然而10日晚間台北市發出新聞稿反駁。林右昌今（11日）列出時間打臉，指台北市是越描越黑，「柯市長繼續這樣微疫調、微微疫調、微微匡列，全台灣大概只能一直『微解封』了」。

北北基桃是同一個生活圈，10日基隆、新北與桃園三個都不約而同談到台北的案例與疫調問題，這是為什麼？就是因為我們是同一個生活圈無法切割，是唇齒相依！這就是為何我說，只有單一個城市「＋0」沒意義。

林右昌指出，10日晚台北市發了澄清稿，但越描越黑，剛好證明了「沒有疫調」。疫調是要問確診者，指出家庭或職場密切接觸者，讓衛生單位第一時間進行匡列。台北市新聞稿提及所謂公司窗口說，員工都帶口罩，保持社交距離，如果台北市就信以為真， 不必匡列，那台北市的匡列標準還真低。

▲台北確診者通報。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，這根本不是精準疫調！這應該叫「微微」疫調！「微微」匡列！如果是有跟接觸者關聯，都應該是被列為第一圈的接觸者，被衛生單位匡列，則人員移動都要受到管控。但事實上疫調結果並不是這樣，該公司員工只是被公司通知去做篩檢， 所以很多員工其實是搭乘大眾運輸工具去做篩檢，這讓大台北的市民，暴露在不必要的風險中，這一點柯市長知道嗎？

林右昌又說，有關通知的事情，案15295於7/8日被公司通知去做採檢，之後搭乘大眾交通工具與同事們前往醫院，案15295很幸運被採檢到，但有些同事沒有被公司通知要去採檢，這些人是自行跟台北市衛生單位反映後，才被安排採檢。基隆市的確診案例因警覺性高，7/9日上午10時15分自己上網查看結果，並得知確診，就立即通知本市衛生單位，我們也馬上安排救護車在11時30分將其收治在醫院。

林右昌說，但我們在系統中明顯看到，台北市衛生局在7/9日上午11時47分才上傳個案為「匡列職場確診者的接觸者」。這實在令人匪夷所思，我們已將確診者收治醫院，才要我們匡列其為「職場確診者的接觸者」。我想這是值得大家檢討省思，這並沒有任何指責的意思，是希望防疫工作不要有漏洞，大家一起來努力。

林右昌表示，柯市長在6月16日說，透過精準疫調追殺，就算沒有疫苗，再一個月，台北市要清零。但即使現在已經開始打疫苗了，看起來清零還是很難！若柯P市長繼續這樣《微疫調》，那全台灣只能一直《微解封》 無論如何，我還是要為柯市長加油、防疫最後一哩路，北北基桃都要努力。

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