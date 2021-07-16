快訊／「防疫旅館揪出很多Delta」　柯文哲：目前社區都是英國變種

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增29例本土病例，分布以台北市14例最多，其次為新北市11例；另新增4人病逝。台北市長柯文哲下午記者會坦言，事實上這段時間發現防疫旅館發現很多印度Delta變種病毒。

根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月11日至今共21人確診，分布為松山區0例；信義區3例；大安區0例；中山區3例；中正區1例；大同區1例；萬華區7例；文山區1例；南港區0例；內湖區1例；士林區4例；北投區0例。

7月4日至7月10日共79人確診，分布為松山區4例；信義區11例；大安區7例；中山區5例；中正區0例；大同區2例；萬華區39例；文山區4例；南港區1例；內湖區2例；士林區4例；北投區0例。由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

針對北市近期疫情情況，柯文哲下午記者會上說，目前為止北市社區感染還是英國變種病株，事實上這段時間發現防疫旅館發現很多印度Delta變種病毒，靠嚴格邊境防治，不然Delta是世界主流病毒種，不小心還是會進入社區。

柯文哲強調，有疫苗就打，不要再等莫德納，有機會可以打就去打，不要想東想西，拜託市民朋友不要天三撿四。