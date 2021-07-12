來回輾壓黑狗2次致死再踹一腳　駕駛不起訴！基隆市議員重砲轟檢

記者郭世賢／基隆報導

2020年7月23日清晨6時許，一輛休旅車行經基隆市七堵區工程西路206巷口輾死黑狗「阿莉」，警方調出監視器發現，該車2度輾壓黑狗，開車的李姓男子還下車「踢狗」，依違反《動物保護法》函送基隆地檢署偵辦，不過檢方日前偵結，認為李男是不慎撞死「阿莉」，不構成「故意傷害動物罪嫌」，予以不起訴處分。

▲基隆男「來回輾狗」！黑狗血泊中掙扎…他再踹一腳。（圖／網友授權提供）

黑狗「阿莉」的蔡姓飼主難過表示，李姓車主到案說，車子開出巷口，未發現狗在路上，踹狗是因要拉狗出來，反而被咬傷，所以才用腳把狗勾出來，不是故意要踢狗；不過警方認定李男明知撞上犬隻，卻再輾壓、踹狗，最後重傷死亡，是故意傷害犬隻，不採信李男說法，所以依違反《動物保護法》函送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署不起訴書指出，李男不慎輾壓黑狗「阿莉」致死，確實有下車碰觸車底犬隻，但動作短暫，非死亡原因，主觀上應無傷害動物之故意，不構成故意傷害動物罪嫌。

基隆市府動保所長陳瑞濱表示，雖然地檢署處分不起訴，但李姓駕駛開車未注意，蔡姓飼主沒有繫繩，皆有過失，改依違反動物保護法「過失」究責，對李男及蔡姓飼主，各開罰1萬5000元行政罰款。此案也讓養狗飼主警惕，平時要把狗看好繫好，以免狗亂跑。目前2人錢都繳了，都承認錯誤，願意負責。

▲議員張之豪獲知本案不起訴處分，表示非常錯愕。（圖／基隆市議員張之豪提供）

議員張之豪獲知本案不起訴處分，非常錯愕表示，他第一時間即處理本案，協助狗主人蔡先生調查、報案，監視器畫面很明顯，證明撞狗輾過後，倒車回來繼續輾壓。不服檢方說的「應無傷害動物之故意」，這種從輕認定，嚴重違背動保法立法精神，檢調與民眾對動物保育的精神觀念還需加強建立，動物不只是生命，還是家人，這個結果讓人遺憾。

▲議員張秉鈞則指出，對於不起訴結果表示非常遺憾。（圖／基隆市議員張秉鈞提供）

議員張秉鈞則指出，對於不起訴結果表示非常遺憾，在台灣法律，毛小孩是屬於「動產」而非「生命」。許多無辜生命斷送，施虐者們逍遙法外，1萬5000元罰鍰或許對傷害無辜生命的人來說，只是一筆錢，但對於將毛小孩視如己出的毛爸媽來說，卻是永遠無法抹滅的傷痕。希望儘速修法對特定行為提高刑責，推動基隆動物保護自治條例，讓基隆市成為友善的動保城市。

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