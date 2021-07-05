感染源不明！男臥床5年確診亡7家人PCR全陰　血清抗體檢驗追查

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市1名40多歲男性（案15143），有心臟病、中風病史，於家中臥床插鼻胃管長達4、5年， 7/3日家屬送醫就診，入院採檢陽性；7/4日因敗血性休克身亡。衛生局匡列7名家人PCR採檢均為「陰性」，將對主要照顧他的媽媽、弟弟進行血清抗體檢驗，以確認2人PCR採檢陰性是否為感染後的恢復期，或是「PCR本身檢驗所產生的一個偏差」即所謂的「偽陽性」 。

基隆市長林右昌5日下午3時防疫記者會上說明，今天新增（案15143）為40多歲男性，因中風插鼻胃管並臥床在家長達4、5年，加上雙腳長時間交疊，導致嚴重壞疽，7/3日家屬聯絡醫院安排就醫，院方入院後採檢「陽性」，7/4日在醫院因敗血性休克死亡。

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林右昌表示，釐清傳染感染源疫調時，主要針對接觸者，包括同住照顧的媽媽及1周會去幫忙照顧1次的弟弟，以及與他弟弟同住的太太、2位女兒和岳父、岳母，共7人；而1個月會去他家1次幫他換鼻胃管的醫院護理人員，因穿著全套防護裝備，所以排除為減染源。

▲7月5日基隆公布1例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

衛生局長吳澤誠表示，（案15143）為40多歲男性，已經長期臥病在床4、5年，不可能會有社區感染源；而可能接觸的 7人，媽媽、弟弟PCR檢測為「陰性」，與他弟弟同住的太太、2個女兒和岳父、岳母PCR採檢也皆為「陰性」。

吳澤誠分析說，PCR陰性有種可能代表是感染後的恢復期，所以正在對案15143的媽媽跟弟弟做血清檢查，看兩人體內有沒有存在抗體，藉以釐清是否為感染後的恢復期。另種可能就是，如果血清抗體仍然是「陰性」，那就很可能是「PCR本身檢驗所產生的一個偏差（bias）」。

林右昌認為，因這個案比較特殊一點，所以除了血清檢驗之外，市府也會請教相關醫學專家，釐清此個案狀況，因案15143長期臥床在家中，所以社區感染及傳播機率不高；如果抗體檢驗也為陰性，就可能是「PCR本身檢驗所產生的一個偏差」，但基隆市府料敵從寬，不管血清檢測如何，防疫上的居隔和檢測仍然進行，來阻斷傳播鏈！有結果時會再向大家說明。

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