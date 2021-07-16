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屏東也排隊了！疫苗預約系統AZ開打　上午4827人接種

▲疫苗預約系統作業16日開打，屏縣上午施打率達5成2 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲疫苗預約系統作業16日開打，屏縣上午施打率達5成2 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內疫苗預約施打作業今(16)日啟動，屏東縣共計有26142人完成預約登記，縣府設置11處中大型速打站，分別由長庚、義大、高榮、屏基、部屏、輔英等醫療團隊進駐，預計以2-4天時間完成施打，首日因預約過程分流成功，各速打站的施打流程相當順暢，上午已有超過5成2民眾完成施打。

▲疫苗預約系統作業16日開打，屏縣上午施打率達5成2 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲疫苗預約系統作業16日開打，屏縣上午施打率達5成2 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

縣府表示，今日起的公費疫苗注射主要對象包括，「第九類」有罕見疾病及重大傷病或19-64歲的高風險疾病者，及50歲以上的成人截至今日中午12時止，預約數9368人，完成施打人數4827人。

縣長潘孟安表示，中大型施速打站每天的施打能量至少700人，屏東市甚至達到2000人以上，在進入大量施打階段後，為了讓民眾快速完成疫苗注射，減少殘劑，並讓衛生所回歸基層公衛服務，因此，依全縣地理位置設置11處速打站，讓民眾自由選擇。

他提醒民眾接到預約平台簡訊通知時，上網預約合適地點就近施打，希望18歲以上公民都能踴躍預約選擇希望施打的時間與地點，也希望年輕人都能協助長輩完成預約登記，讓整體速度加快，全速提升疫苗覆蓋率。

縣府表示，在這一輪的施打中，完成注射AZ疫苗「意願登記」人數為3萬2680人，完成第二階段預約則有2萬6142人。民眾如果錯過預約時段，可於當日告知現場人員，另擇同日之其他時段接種；如無法於預約當日接種，須等候下一輪簡訊通知後，再至系統重新預約接種。

下一波18歲以上民眾的登記時間已經延長至7月19日中午12時，次日20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，該輪可接種疫苗為AZ疫苗，請縣民儘速登記，早日完成疫苗施打，提高疫苗覆蓋率。

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