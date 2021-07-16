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傻賊闖樓驚見「滿屋子都警察」　躲廁所2hrs拆窗被逮才知門沒鎖

▲衰賊誤闖基隆交通隊！嚇躲廁所2hr 他拆窗戶被警活逮...才知門沒鎖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲衰賊誤闖基隆交通隊！嚇躲廁所2hr，他拆窗戶被警活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府警察局交通隊7月9日晚間，居然遭賊入侵，竊嫌盧姓男子攀爬進某建物2樓，才赫見屋內全是警察，嚇得躲在廁所內2小時多，等到下班時行竊；沒想到「賊星該敗」，被同姓的盧姓交警活逮；警訊後，將他依《竊盜未遂》罪嫌送辦，結果沒偷到任何財物。

58歲的盧姓男子竊嫌有多項竊盜、毒品前科，大多在新北市等地行竊，日前來到基隆，9日約晚上6時37分，因不熟悉基隆街道，由某街道平房屋頂攀爬逃生梯進入某建物二樓，伺機行竊。沒想到，竟然闖入交通警察隊，原想從原路爬回去，怕被逮個正著，就先躲進二樓廁所內，一蹲就是2小時多。

盧男等到晚間8時50分，發現下班都沒人了，本想離開，後來想到「賊仔」沒帶東西走會倒楣，「惡向膽邊生」乾脆行竊警隊，就從距離最近的業務組長辦公室下手，計畫從窗戶爬進去行竊，在拆窗戶時發生聲響，當天值班隊員盧達誠聽到二樓有聲響，上樓查看，盧警正好看到盧男，拎著剛拆下的窗戶，準備爬進組長辦公室，當場「人贓俱獲」。

盧男發現被盧警逮住，直接打開業務組長辦公室的房門，盧難大嘆，「有夠衰，早知道直接開門就好！」案經當天輪值基隆警刑警大隊偵四隊員偵訊後，將盧嫌依《竊盜未遂》罪嫌移送地檢署法辦。

基隆警交通隊副隊長吳誌權表示，值日人員落實駐地安全維護工作，因此及時逮獲竊嫌，也請廠商加裝防盜設施，強化駐地安全維護。

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