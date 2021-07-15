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基隆2醫師打完AZ想偷打莫德納　插健保卡被活逮：混打效果佳

▲視察貨運、計程車司機疫苗施打 林右昌：保護自己也保護乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆2醫生混打效果佳，打過AZ還想企圖闖關打莫德納。（圖／資料照與本案無關／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區行政大樓7樓疫苗集中施打站7月13日早上，有2名地方診所的醫生，企圖闖關混打莫德納疫苗，被現場人員識破阻攔。基隆市政府衛生局局長吳澤誠呼籲民眾，混打疫苗效果尚未明確，為了自身的安全還是不要混打。

衛生局長吳澤誠表示，目前中央尚未允許混打，疫苗混打效果的證據尚未充分，效果還是單一說法，應透過科學辨證和論文討論，世界衛生組織才會形成結論，民眾為了自己安全，目前還是「不要混打」。隱瞞欺騙現場施打人員，企圖混打，將詢問中央是否違反規範，再決定會不會處罰。

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這起醫生企圖混打事件發生在7月13日上午，2名60多歲的診所醫生混進中正區行政大樓7樓施打站，企圖混打疫苗，在問診過卡時，遭醫護人員識破。

工作人員經追問，發現2人其實早已打過第1劑AZ疫苗，他們是從相關報導上得知，混打疫苗效果佳，才會想魚目混珠，企圖闖關接種莫德納；最後還被工作人員認出身分是地方上的診所醫師，當場說明應該把疫苗留給還未接種的民眾，阻止2位醫生自私而且無知的行為。

無獨有偶，7月初在基隆市信義區的市立體育館也發生過類似狀況，有長者已打過AZ疫苗，7月又接獲通知可施打莫德納，便前來接種，所幸工作人員過卡（健保卡）得知，他已打過AZ，沒再給予接種，避免了混打的狀況。

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