LIVE／新北19日公布「新型態生活指引」　侯友宜最新說明

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今（10）日新增13例確診個案。對於中央開放微解封相關措施，新北市長侯友宜上午表示，雙北疫情仍相對嚴峻，在解決社區隱形傳播鏈及提升疫苗覆蓋率之前，都不能冒進，否則疫情很容易再升溫，接下來將在19日公布新型態生活指引。有關新北市最新防疫作為，侯友宜下午三點召開記者會對外說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜上午前往視察賣場防疫時受訪表示，中央微解封指引內容標準不一，業者在執行面、管理面都很難落實，所以地方政府在執行上它碰到困難的時候，很難採取一致性，畢竟在防疫跟經濟以及市民活動上，先決要件是以落實防疫為優先，讓民眾能夠安全、安心，所以在中央指示不是很明確的情況下，地方政府必然要負起責任。

面對防疫，侯友宜強調，雙北一定要共同承擔，在隱形傳播鏈還沒有截斷之前，絕對不能冒進，尤其疫苗的施打的覆蓋率，都沒有達到一定的標準，所以在兩者底下尤其雙北又是重災區，就更需要步步為營，不能掉以輕心。

侯友宜表示，感謝市民這段時間低度活動，未來還有兩周三級警戒，拜託市民要持續配合，市府也會分階段、分梯次，不斷滾動式檢討，若能阻斷所有隱形傳播鏈、提升疫苗施打率，將在19日公布有新型態安全生活的防疫指引。

中央流行疫情指揮公布國內新增33例新冠肺炎確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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