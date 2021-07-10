　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

▲受新冠肺炎嚴重影響，北市條通人煙稀少，生意蕭條。（圖／記者林敬旻攝）

▲三級警戒延長，多數地方市府不跟進中央微解封指引。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布713微解封，新北市長侯友宜表示，最高風險的的餐飲內用仍嚴格禁止，但將會開放部分場館之局部空間，將於13日起開放8間藝文博物館、十分瀑布園區及9條登山步道。

新北市府公布，13日將開放鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館，室內空間不開放，僅開放戶外空間，並開放原容留人數40%。

在藝文園區部分，板橋435藝文特區、板橋放送所、空軍三重一村、斬龍山遺址文化公園將開放，但僅限戶外空間，並維持原容留人數40%。至於觀光風景區，由於十分瀑布園區為單一出入口，容易管制，將開放原容留人數40%。

至於持續關閉的場所包含4類型，包括一、圖書館；二、電影院、新北市藝文中心、新莊文化藝術中心、府中15、新板藝廊、美麗永安生活館等藝文場館，三、學校操場；四、國民運動中心、公共運動場館、游泳池、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場。

三級警戒再度延長，新北市考量民眾需要有限度的身心調劑，在「戶外優先，避免群聚」的防疫前提下，將於7月13日起，有條件「局部開放」戶外市轄風景區，但暫不開放易有群聚情況發生的遊樂園。未來將依疫情的變化，分階段、分梯次滾動式調整，19日會檢討、公布下一波開放項目。

觀旅局公布7／13第一階段適度鬆綁的因應措施，開放式風景區人數上限為原容留人數的40%，強化每人平均2.25平方公尺社交距離的防疫宣導。觀旅局與相關局處及區公所聯手，在景區重要節點，以預警、分流、管制三道關卡，加強管控人流車潮，持續於假日開設人潮儀表板，監測開放式景區人數上限為原容留人數的40%。

再者考量部分場域易有群聚情況發生，新北市境內觀光遊樂業包括雲仙樂園與野柳海洋世界目前暫不開放。另外水域遊憩活動也維持不開放，碧潭天鵝船持續關閉，深澳鐵道自行車也持續暫停營業，未來將視疫情滾動式調整。

新北市登山步道將於7月13日起，先開放新店直潭山步道、三峽白雞山步道、坪林胡桶古道、雙溪楊廷理古道、平溪菁桐古道、石碇伏獅山步道、深坑大崎嶺步道、淡水三空泉登山步道、三芝二坪頂登山步道等步道，登山步道入口將設置實聯制QRcode，呼籲登山遊客落實登記。

旅宿業方面，顧客進入前，也必須登記實聯制、量體溫與手部消毒。如果入住率接近4成，即須強化人流管制及提高清消頻率，協助維持旅客之間的社交距離，因應附設餐廳禁止內用，房客若有用餐需求，皆改為個人客房餐點服務。至於清消不易或無法戴口罩的飯店附屬設施，例如卡拉OK、三溫暖、球池、健身房、游泳池等，目前皆維持不開放。

▲新北市微解封圖卡。（圖／市府提供）

▲新北市微解封圖卡。（圖／市府提供）

▲新北市微解封圖卡。（圖／市府提供）

▲新北市微解封圖卡。（圖／市府提供）

▲新北市微解封圖卡。（圖／市府提供）

ET快訊
台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天
保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了
微風信義櫃姐疑確診　今緊急封館全面消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

「多功能眼頰盤」CP值爆表！畫出最流行日落妝　新手第一盤必選大地色

19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼

13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

一覺醒來耳聾了！40歲女回家滿身汗「開冷氣秒睡」　醒來就聽不到

今明高溫超過36℃　下週「東風波」移入降溫雨劇烈

佛羅里達州公寓坍塌事故　死者攀升至78人

保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

政治熱門新聞

快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

快訊／北市開第一槍！　臨床執業獸醫及助理明天可打疫苗

快訊／新北維持關閉4類場所！開放8藝文場館、9登山步道、1風景區

快訊／新北+11「板橋2人、中永和4人 」 各區確診數曝光

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

殘劑改名「詠春疫苗」　蔡英文特助：國民黨不會理解

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

快訊／新北宣布電影院「維持關閉」　違者重罰1.5萬

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文也分享

快訊／中和牛丼店員確診！「連上6天班」每天13小時

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

譚德塞：誰沒疫苗誰死

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

撿遺失物送警局！男子問一句話遭警嗆

室內4人可以打麻將？陳其邁秒回：禁止

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

微風信義櫃姐確診7／10休館

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面