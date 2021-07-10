「天才IT大臣」唐鳳代表台灣赴日出席東奧！行政院：最佳人選

▲政委唐鳳在數位科技、開放政府等領域的卓越貢獻，讓他獲推配代表台灣出席東奧。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

針對政委唐鳳將出席東京奧運一事，行政院發言人羅秉成10日證實，因7月下旬適逢大學指考、教師檢定考試等，教育部長潘文忠公務頗為繁重，因此推薦由唐鳳出席；院長蘇貞昌考量唐鳳在數位政策、開放政府及社會創新等專業領域表現卓越，因此也同意推派其出席。

《每日新聞》也於9日報導，台灣政府相關人士透露，為迎接23日東奧開幕式，將派遣IT負責人唐鳳出席。唐鳳持續推動行政數位化，為阻止新冠疫情擴大，運用IT技術制定對策，在日本也以「天才大臣」之稱著名。

文中指出，台灣5月後疫情擴大，日本政府以疫苗援台，而蔡政府派遣唐鳳出席奧運，向日方表達謝意的同時，也是為了加強日台關係。

羅秉成10日證實，由於7月下旬有大學指考、全國教師檢定考試及全國教師甄選等多項全國性考試，且尚有防疫及紓困業務需繼續辦理，教育部潘文忠部長在此段期間之公務頗為繁重，不克分身代表我國政府出席東京奧運，乃親自徵詢行政院政務委員唐鳳首肯後，再向行政院蘇貞昌院長建議並獲同意，決定由唐鳳政委代表臺灣出席日本東京奧運。

羅秉成指出，唐鳯政委在數位政策、開放政府及社會創新等專業領域表現卓越，廣獲國內及國際肯定，是代表我國政府出席東京奧運的最佳人選。