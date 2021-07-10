全家幫爸媽預約接種！她狂打200通獲這回應　怒：住苗栗國真可憐

▲預約接種電話狂打200次卻獲這回應，她抓狂：住在苗栗國真的很可憐。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／連線報導

苗栗縣今（10）日開放電話預約65歲以上長者接種莫德納，雖縣府在臉書公告希望民眾分梯分流打電話，但有民眾投訴，為了幫爸媽預約，一早打了近200通電話才打通，但電話打通後的結果讓她抓狂、氣得想摔電話，更無奈「住在苗栗國真的很可憐！」

一名詹小姐透露，爸媽住在苗栗市，預約時間是早上8點半到10點鐘，為了幫老人家預約，包括爸媽自己、還有住在外地的子女都早起打電話預約，因為一人不能同時幫爸媽兩人預約，而光她自己，就打了近200通才接通，但更扯的是，接通時對方竟說已超過苗栗市的預約時間，所以無法預約，讓她氣得差點摔電話！

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根據苗栗縣府衛生局臉書公告，苗栗縣自今起開放電話預約65歲以上長者接種莫德納疫苗，次接種預約方式將採電話預約及村鄰里長通知等2種方式，有12個鄉、鎮、市採電話預約，6個鄉鎮依村、鄰、里長通知，自7月10日上午8點30分至下午4點，開放30個預約電話號碼，分鄉鎮、分時段，請大家依照鄉鎮別所分配到的電話做預約，以分散電話的壅塞，但臉書底下留言全是抱怨，網友們怒批打不通、質疑是否有黑箱作業。

網友們抱怨，「為何不開放網路預約？是四等公民嗎？」、「打到手抽筋還是打不通，怎麼都做些不便民的事情？」、「完全打不進去，好不容易接通之後馬上被掛斷，十分不合理」。