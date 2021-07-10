懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

▲北市將開放電影院營業，但需遵守相關防疫指引。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布將進行微解封，餐飲業將有條件開放用，但仍尊重地方政府判斷可做彈性調整。對此，台北市政府討論後，定調暫不開放餐廳內用，現階段仍以外帶為主；至於電影院、健身房部分則有條件開放。另外，公托、身障日照等，則會以降載、分艙分流方式並先行施打疫苗再開放。柯文哲強調，北市會採取慢慢開放、鬆綁，且戰且走。

新冠肺炎疫情持續在台北市延燒，9日新增19例確診個案。台北市政府下午召開記者會，市長柯文哲說，日本進入第4次緊急事態宣言，境外移入確診案例中也再度發現Delta印度變種病毒，「雖然大家內心期待解封，但觀察台灣狀況時，先看看其他國家，只靠邊境防疫措施，不小心印度變種病毒還是會溜進來，百密一疏，時間拉久還是有危險」。

針對微解封，台北市長柯文哲宣布，北市暫不開放餐廳內用，大原則是「吃飯的放最後」，涉及民生經濟、社會運作的項目優先、但必須有配套措施，學校公托可恢復，照護單位可降載運作，但是工作人員要先打疫苗、分艙分流等措施也都要做。

中央疫情指揮中心8日宣布「微解封」，有條件放寬餐廳、百貨、賣場與傳統市場、夜市等餐飲業者開放內用，但地方政府仍可視情況做彈性調整。

在微解封的部分，柯文哲說，考量以後，第一，脫下口罩群聚吃飯一定擺最後面，因為科學上這最危險，北市很多案例也是這樣，吃飯吃一吃群聚感染，所以擺最後面。7月13日後，餐飲還是只能外帶。

第二，開放邏輯是牽涉民生經濟的優先，像操場運動不涉及商業，這不准。學校有公托、托嬰，爸媽要上班，所以這可以先。

第三，雖然有些優先開放，但一定要配套措施。像公托，工作人員一定要先打疫苗，防止他們備感染。或是身障的日照，會降載，照顧者、備照顧者都要打疫苗。

柯文哲說，這原則之下，百貨、賣場、市場夜市還是禁止內用一綠外帶，面罩口罩健康監測都要做。校園的話，操場暫不開放，包括兒童樂園、天文館、青發處，暫時不開放。圖書館不開放，多多利用超商借還書。至於電影院，原則還是全面帶口罩，不准吃東西，梅花座、實聯制。

餐廳禁止內用，限制外帶、外送

體育場館室內最多20人、室外上限40人

非接觸「23類運動」先開放，更衣間、淋浴間等不開放

職業賽事、運動課程等，可專案申請舉辦

圖書館不入內，多用超商借還、線上電子書

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