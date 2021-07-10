　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件開放電影院等場所營業，圖為美麗華百樂園。微解封,電影院,紓困,武漢肺炎,防疫,逛街,社交距離,群聚,人流,百貨公司,室內聚會,室外活動,美麗華大直影城,摩天輪。（圖／記者李毓康攝）

▲北市將開放電影院營業，但需遵守相關防疫指引。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布將進行微解封，餐飲業將有條件開放用，但仍尊重地方政府判斷可做彈性調整。對此，台北市政府討論後，定調暫不開放餐廳內用，現階段仍以外帶為主；至於電影院、健身房部分則有條件開放。另外，公托、身障日照等，則會以降載、分艙分流方式並先行施打疫苗再開放。柯文哲強調，北市會採取慢慢開放、鬆綁，且戰且走。

新冠肺炎疫情持續在台北市延燒，9日新增19例確診個案。台北市政府下午召開記者會，市長柯文哲說，日本進入第4次緊急事態宣言，境外移入確診案例中也再度發現Delta印度變種病毒，「雖然大家內心期待解封，但觀察台灣狀況時，先看看其他國家，只靠邊境防疫措施，不小心印度變種病毒還是會溜進來，百密一疏，時間拉久還是有危險」。

針對微解封，台北市長柯文哲宣布，北市暫不開放餐廳內用，大原則是「吃飯的放最後」，涉及民生經濟、社會運作的項目優先、但必須有配套措施，學校公托可恢復，照護單位可降載運作，但是工作人員要先打疫苗、分艙分流等措施也都要做。

中央疫情指揮中心8日宣布「微解封」，有條件放寬餐廳、百貨、賣場與傳統市場、夜市等餐飲業者開放內用，但地方政府仍可視情況做彈性調整。

在微解封的部分，柯文哲說，考量以後，第一，脫下口罩群聚吃飯一定擺最後面，因為科學上這最危險，北市很多案例也是這樣，吃飯吃一吃群聚感染，所以擺最後面。7月13日後，餐飲還是只能外帶。

第二，開放邏輯是牽涉民生經濟的優先，像操場運動不涉及商業，這不准。學校有公托、托嬰，爸媽要上班，所以這可以先。

第三，雖然有些優先開放，但一定要配套措施。像公托，工作人員一定要先打疫苗，防止他們備感染。或是身障的日照，會降載，照顧者、備照顧者都要打疫苗。

柯文哲說，這原則之下，百貨、賣場、市場夜市還是禁止內用一綠外帶，面罩口罩健康監測都要做。校園的話，操場暫不開放，包括兒童樂園、天文館、青發處，暫時不開放。圖書館不開放，多多利用超商借還書。至於電影院，原則還是全面帶口罩，不准吃東西，梅花座、實聯制。

餐廳禁止內用，限制外帶、外送

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

體育場館室內最多20人、室外上限40人

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

非接觸「23類運動」先開放，更衣間、淋浴間等不開放

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

職業賽事、運動課程等，可專案申請舉辦

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

圖書館不入內，多用超商借還、線上電子書

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

戶外操場不開放，兒童樂院、動物園、天文館、青發處維持封館

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

電影院可復業，全程戴口罩、禁止飲食、梅花座

▲▼北市微解封指引。北市疫情0709。（圖／北市府提供）

藝文場館、影視劇組管制適度放鬆

▲▼北市藝文場館微解封指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市藝文場館微解封指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市藝文場館微解封指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市藝文場館微解封指引。（圖／北市府提供）

ET快訊
台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天
保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了
微風信義櫃姐疑確診　今緊急封館全面消毒

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

詹雅雯消失7天終直播「開唱忘詞了！」　哽咽：有天我會不記得你們和自己...

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥：桃園應更確實疫調

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定　餐廳全禁內用

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！替中國疫苗鋪路

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文分享：醫護是防疫最大功臣

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

快訊／蘇貞昌拍板！花84億加強農漁產冷鏈　台灣芒果拼外銷日韓

時力要求制定托育場所解封指引　有薪防疫照顧假應速推

羅智強、洪耀南稱殘劑為「詠春疫苗」　他：內心替鄉親不捨

「多功能眼頰盤」CP值爆表！畫出最流行日落妝　新手第一盤必選大地色

19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼

13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

懶人包／北市微解封看這邊！餐廳禁內用、可去電影院看電影

6張圖看新北713微解封懶人包！　博物館、十分瀑布可以去了

一覺醒來耳聾了！40歲女回家滿身汗「開冷氣秒睡」　醒來就聽不到

今明高溫超過36℃　下週「東風波」移入降溫雨劇烈

佛羅里達州公寓坍塌事故　死者攀升至78人

保險人妻「最喜歡69」！拒愛老公1年　內褲竟驗出精蟲慘了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

政治熱門新聞

快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

Garmin確診關係曝光驚見1傳5　北市妻染疫先生還到新竹上班

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

快訊／北市開第一槍！　臨床執業獸醫及助理明天可打疫苗

快訊／新北維持關閉4類場所！開放8藝文場館、9登山步道、1風景區

快訊／新北+11「板橋2人、中永和4人 」 各區確診數曝光

藍營稱打AZ是催命符　綠營：企圖拉低接種率！

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

殘劑改名「詠春疫苗」　蔡英文特助：國民黨不會理解

柯文哲被設局？名嘴爆3疑點：真被圍毆

快訊／新北宣布電影院「維持關閉」　違者重罰1.5萬

文總給力量音樂會20萬人線上看　蔡英文也分享

快訊／中和牛丼店員確診！「連上6天班」每天13小時

更多熱門

相關新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）的最新預言透露，火星土星在相對位置「7月一樣要當心」，新冠病毒一直在改變，Delta病毒肆虐全球且出現新的Delta+病毒，「新一波疫情」恐怕很快就會到來，提醒大家要注意3件事。

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

鄭文燦指Garmin確診源頭因北市沒匡列　黃瀞瑩駁斥

10家疫苗險懶人包！保費最低98元　投保年齡最高80歲

10家疫苗險懶人包！保費最低98元　投保年齡最高80歲

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

北市微解封指引出爐！5張圖看懂各場館規定

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

羅智強助柯文哲砲打中央　綠營：國民黨要擔心自己變「小白」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

三級警戒持續！老闆延期開業崩潰：不做了

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

談判破裂！5億租金神話落幕　東區獨棟透店380萬招租

超羨慕！這縣市餐飲內用+電影院開張+托嬰恢復

譚德塞：誰沒疫苗誰死

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

撿遺失物送警局！男子問一句話遭警嗆

室內4人可以打麻將？陳其邁秒回：禁止

台大男被罵失控！拿空氣加濕器砸死母親

微風信義櫃姐確診7／10休館

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面