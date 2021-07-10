快訊／屏東也逆轉！餐飲業內用急喊卡　潘孟安道歉：再忍一下

▲屏東縣政府 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

因應疫情7月13日微解封，對於餐飲是否開放內用，屏東縣政府原本依中央流行疫情指揮中心規範指引辦理，經2天 討論 ，10日緊急宣佈「屏東縣餐飲業仍只能外帶，禁止內用」，潘孟安縣長向餐飲業朋友致歉，「對不起，請再忍一下」！

縣府指出，疫情微解封，中央雖有指引，但授權地方可因地制宜，而微解封讓大家既期待又怕受傷害，各縣市出現不同的作法，其中最多討論的就是「餐廳要不要開放內用？」

潘縣長坦言，屏東有很多中小型的餐廳，還有早餐、早午餐、咖啡廳、冰店、麵攤等，縣府團隊除了考慮大家是不是悶壞了，還有就是這些中小型經營業者面臨的生計問題，因此看到中央指引時，團隊內部第一時間出現激烈辯論。

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有一個女同事略顯激動地說，她來自勞動家庭，看到辛苦遊走在各鄉鎮擺商展的人因為二個月毫無收入，貸款繳不出來的憂愁；更看到餐廳業者面對房租想結束營業，卻想著店內裝潢的不捨，這些都是社會最真實的聲音。

潘縣長和縣府團隊糾結討論二天，從大眾的反應，不同縣市的不同調，加上無法禁止人潮的移動，前一天9日縣府剛宣佈依中央指引辦理，但最終還是決定，7月13日的微解封，屏東縣餐飲業仍只能外帶，禁止內用！

「抗疫不容易」，潘縣長表示，微解封的狀態原本就難以掌握，縣府團隊也擔心開放可能產生亂象，不斷觀察狀況滾動檢討、彈性調整，他知道這項宣佈會讓餐飲業的朋友失望，所有的責難他都扛下，請餐飲業朋友再忍一下，對不起，更請社會大眾多一點體諒，共體時艱。

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