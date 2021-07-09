民怨微解封「雙標」　蔣萬安籲：中央地方統一標準不要各自為政

▲蔣萬安批微解封政策標準不一。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

指揮中心宣布延長三級警戒至7月26日，並針對相關產業提出「有條件開放」措施，自7月13日起上路。不過民眾卻看得「霧煞煞」；國民黨立委蔣萬安表示，下禮拜二就要開始實行微解封，但內容不但複雜、也看不出微解封標準一致性。

蔣萬安接獲民眾反映，「電影院可以去，安親班卻不能去？！（家長哀嚎..）」「運動器材不能混用，槓鈴也要我自己帶嗎？（想運動的民眾狐疑的語氣）」、「健身教練七天要快篩一次，費用誰幫教練出？快篩試劑又這麼貴！」、「禁止團體競賽，找朋友三對三鬥牛也不行？」、「電影院開放了但劇場卻沒有，根本是雙標」。

對於民眾的疑問，蔣萬安也特別上網查找微解封作業規範找答案，看完五顏六色的圖卡後真的是滿頭問號，令他不禁要問政府，生活已經很困難了，為什麼還要這樣為難民眾！

蔣萬安表示，解封作業規範下禮拜二就要開始實行，但內容不但複雜、也看不出微解封標準一致性，呼籲中央幫將微解封作業規範的標準清楚、明確制訂，中央地方也要統一標準，不要各自為政，不要上午在A縣市可以飲食，下午到了B縣市卻不可以，讓業者跟民眾都能遵守配合，在防疫和維持生計之間求取平衡點！

此外，這次鬆綁的範圍也包含了國家公園、遊樂園等風景區；蔣萬安認為，民眾真的憋太久了！政府面對即將到來的報復性出遊人潮，應該盡早做好動線規劃和人流管制，也要給予第一線工作人員適當的防護措施，不要讓病毒有機可趁，又讓三級警戒降級之日一延再延。

蔣萬安強調，抗疫這場仗辛苦又漫長，民眾一直盡全力配合政府防疫，也拜託政府多多站在民眾立場，周延思考相關政策。同時，施打疫苗仍是目前最重要的工作，很感謝國際友人持續捐贈，但政府對於疫苗的採購應該再更積極，不然就算降到2.9級、2.8級，都很難再回到疫情前的正常生活。防疫兼顧生計，我們一起努力！

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