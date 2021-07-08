記者徐政璿／台北報導

全國三級疫情警戒至7月12日，根據《ETtoday新聞雲》掌握，今（8日）確診數再度創下三級警戒以來新低，不過，地方政府大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，行政院綜合各方意見後，拍板再延長兩週至7月26日。

▲全國三級警戒至7月12日。（圖／記者周宸亘攝）

儘管三級警戒延長，但據了解，指揮中心今下午會宣布7月12日過後的最新防疫指引，在餐飲業部分，在確保防疫情形下，如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等，將有條件開放內用；至於全台風景區、公園、會展場館也有望開放。

決策官員透露，自購或日本贈送113萬AZ疫苗本週陸續到位，在總統蔡英文表示希望疫苗覆蓋率7月底達25%的目標下，三級警戒7月12日延長的這段時間，第一類至第八類人員大部分皆已接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。

三級警戒已經實施超過一個月，民眾漸漸已經關不住，盼著7月12日可以解封降級。衛福部長陳時中多次透露在研議相關開放作為，昨日記者會中也再度表示，目前很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案數也逐漸減少，幾個比較熱的點，經過大規模篩檢和匡列隔離，現在也相對安全。

陳時中說，希望在7月12日之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7月12日整體疫情情況，才能做決定，不過基本上，餐廳內用某種程度放寬，的確是目前規劃方向。

而針對餐廳開放程度，陳時中表示，一直強調疫情要控制住，現在是根據原來等級分類去做調整，但做調整中，當然還會有些嚴格要求，餐飲要開放內用，當然包括距離、隔板、非公用餐具都會要求。另外，量體溫、清消都是最基本的，一定要做得到，無法做到就只能外帶，做得到當然就可以，希望大家能夠及早做相關準備。

其他人也看了這些新聞...

► 獨／撲滅3大群聚 指揮中心拚726降回「二級警戒」

► 獨／全國三級警戒延長至726 712微解封指引出爐

► 三級警戒傳726鬆綁降級 蘇貞昌洩口風：警戒延長、適度鬆綁