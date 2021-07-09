桃園四大夜市13日起復業！餐廳可否內用？　鄭文燦：參考北北基

▲桃園市長鄭文燦9日主持防疫專案會議，說明三級警戒微解封應與北北基維持一致性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心針對7月13日以後三級警戒做出適度鬆綁微解封，桃園市長鄭文燦9日表示，全國三級警戒延長至7月26日但可適度鬆綁，北北基桃屬於一日生活圈，因通勤互動往來密切，管制部分與鬆綁應維持一致性。至於桃園市各餐廳、百貨公司與購物中心美食區是否開放內用，需參考北北基

之作法，再由市府經發局做指引的訂定。

鄭文燦指出，去年疫情期間經驗，北北基桃屬於一日商活圈，若無一致性管制或鬆綁，就可能有人員流動之風險，例如以酒店等行業，北北基若停業，桃園不停業，從業人員與客人就可能出現跨縣市移動，因此認為北北基桃採一致性作法是有必要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市長鄭文燦9日表示，針對7月13日起部分行業可能微解封，北北基陶因通勤、互動相當密切，因此管制與鬆綁應維持一致性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還提及，市府昨日決定13日起讓四大夜市恢復營運，但需落實簡訊實聯制，攤商須要戴口罩與面罩，並嚴格落實排隊距離與社交距離等防疫措施，百貨公司、購物中心美食區或美食街內用規範，諸如簡訊實聯制、不共餐、座位減半或採梅花座等方式目前仍檢討中，會等待華儲公司染疫案、國軍804總醫院群聚事件對社區感染風險降到最低，參考北北基相關作法後，才可能開放內用。

此外，全國三級警戒延長雖適度鬆綁與微解封，考量各行業別不同，市府將逐一檢討並發布各相關行業類別規範，再視疫情狀況調整，並請經發局先做指引的訂定，再與北北基一致鬆綁。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】



►Garmin林口廠1員工確診！華亞科園區警戒 廠區500人急採檢

►窗簾全拉酒菜上了！6男女「微解封」爽喝 見警急討救兵又烏龍

►外籍大學生畢業返國趴！5同鄉男女學生溫馨小聚 喝嗨這下完蛋了



