電影院開放「5人在家看Netflix不行」？醫「2原因」解指引矛盾

▲電影院可開放，家裡超過5人一起看影片卻違法，引發網友熱議。（圖／pixabay）

記者張乃文／台北報導

指揮中心昨（8）日公布部分行業「有條件開放」措施，但細項規定讓網友大嘆「很矛盾」且難以執行。其中，引起眾多討論的「電影院可以有條件開放，為什麼我在家跟5個朋友看影片不行？」有醫師解釋2個可能因素，但整體而言，還是建議大家維持真正解封前的模式，會比較省事些。

對於許多人不解的「電影院可以有條件開放」議題，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科指出，電影院是可以要前往看電影的人遵守規則，但是家裡無法這樣要求。他說，電影院若未遵照規定，政府能稽核、開罰，但自己家若有違反規定之處，誰能負責？

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張科提到，大家可以「是否有前例」來查看規範。若過去曾有出現案例的場所，或是稽核有困難的，基本上就會禁止，至於稽核沒問題、國外或國內沒有狀況的，就會比較鬆一些。

幼兒園及補習班等不可開放原因，同樣受到不少家長關注，有醫師提及，可能是因為空間問題。而張科認為，幼兒園的小朋友與電影院觀影者相比，前者較為不可控，實務上難以執行；後者可遵守安全距離、社交距離，才會有所區別。

▲按照部分行業有條件鬆綁的措施，若是健身房課程，教練授課前須進行抗原快篩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

不過，就目前的微解封指引，張科解析，基本上還是「看得到，不一定用得到」。他指出，以雙北現況來看，政府的心力應該還是要放在清零、減少案例，民眾、業者端維持解封前的處置，比較省事。醫師舉例，就像健身房要開業，但依照規定使用後要清消，健身教練每週要驗抗原快篩，但「這些錢要誰出？」

張科說，自己負擔的話，就會被算在成本中，整體價格會墊高，「所以健身房真的會要現在開嗎？」但他也認為，或許這些開放措施，在雙北以外的縣市實施，甚至台中以南執行會較為適合。只是，整體規定以大方向來看，其實也只是微調，醫師建議，可考慮讓室外開放較鬆，室內仍嚴格去做，大家也會感到安全一點。