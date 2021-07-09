　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林選擇型微解封！　國民運動中心+校園不開放民眾進入

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長至7月26日，中央授權地方政府進行「微解封」，雲林縣長張麗善今（9）日召開記者會說明，雲林縣考量鄉親需求及評量本縣疫情漸緩，開放部份場館空間及營業場域，但國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善指出，在全民共同努力防疫下，國內疫情已逐漸緩和，雖仍有部分感染事件發生，但三級警戒至今近2個月，經濟大受衝擊，尤其是餐飲業及觀光休閒業者，苦不堪言，在防疫及振興經濟兩難下，防疫措施鬆綁須「逐步」執行，才可兼顧防疫與民生。

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善說明，請想去校園操場運動的民眾改至公園或其他開放場域 ，千萬不可擅自進入校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善說明雲林縣微解封重點，1.室內文化場館部分：以戴口罩、保持社交距離，採線上預約人流管制，如圖書館、展覽廳及人文館舍等(表演場館僅開放錄影錄音)。
2.餐廳、小吃部採梅花座、裝隔板、保持社交距離，以一人一套餐為主，並嚴禁共餐。
3.戶外部分：遊樂設施運動器材避免間接接觸，不開放。其他戶外空間如公園、綠地及廣場，以戴口罩、保持社交距離為原則。配合林務局縣內步道開放，隨時採滾動式檢討，避免報復性旅遊人數暴增，呼籲勿跨縣市移動。
4.校園內操場運動場暫不開放，因為停課中，無法進行實聯制及相關清消作業。
5.夜市、電影院、遊客服務中心、生活館及驛站等，需提送防疫規劃書送縣府審查通過後，進行微解封開放。
 
縣長張麗善強調，在戶外空間已開放公園、綠地供民眾運動，而公園內運動設施及器材，因無法時時清潔消毒為避免間接感染所以不開放使用，而校園部分因目前停課無法派員管制，所以請想去校園操場運動的民眾可改至公園或其他開放場域 ，千萬不可擅自進入校園。

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖是當地鄉親及許多香客的心靈寄託，廟方決定，遵從指揮中心所頒布規定開放，讓民眾入廟參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善也提到，宗教部分尊重寺廟規定，如果可以做好實聯制並且在室內可保持1.5公尺距離及控制人數、人流動線，可以的狀況下將防疫規劃遞出我們予以尊重，那有的寺廟認為現階段沒有辦法做人流管制，所以還是希望維持防疫警戒延長至7月26日。

縣長張麗善提醒，全球疫情仍然盛行，病毒迅猛的突變進化，我們依舊沒有鬆懈的本錢，請大家在微解封期間，萬萬不能忘防疫，務必配合各場館、處所規定之防疫措施。

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮雖傾向暫時不開放，但目前尚在研議中，未決定是否開放信眾入內參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「YSL情挑誘光水唇膏」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►三級警戒延長至726　雲林四夜市遞防疫規劃書拼微解封

►斗南鎮外環道甫開通才7日　東明橋凹洞下陷近1米深

►雲林二監快篩站啟動！自購居家型快篩試劑　為收容人健康把關

►豬農曝毛豬產地價高漲原因　雲林肉品市場：休市調節出豬量

►雲林偏鄉小校2年沒新生停辦　校舍轉型長照多功能中心

ET快訊
長榮跌停不慌！他擁8張勸「睡覺就對了」醒來賺20萬
搶破頭！　台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

台股跌破17700大關！航海王暈船、電金傳疲弱　指數大跌204點收17661點

她生下「5.1kg巨嬰」以為懷上保齡球！　分娩卡16hrs痛到剖腹

22歲「國寶級帥哥」全裸肉搏影后　享受《私慾帳號》拍性愛片

「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

美國男籃靶子隊3人確診離隊　幸好奧運隊都安全

陳美鳳秀場收現金到手軟　家中抽屜一打開全是錢

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

網推10款今夏必吃「超商冰品」　鹹甜奶蓋雪糕、GODIVA冰⋯⋯全都超好吃

美房市創16年來5月最佳銷量　房貸利率降破3%新房登錄大增

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

微解封可開放打麻將？陳時中這樣說

電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」

三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看懂

13日微解封　他曝2原因：有風險

陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」

融資All in航海王　他慘虧40%

快訊／Garmin林口廠員工染疫　356人採檢結果出爐

疫語常人　健身猛男變水電工

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

更多熱門

相關新聞

他傻眼微解封等於沒解　網揭1關鍵：甩鍋

他傻眼微解封等於沒解　網揭1關鍵：甩鍋

隨著疫情趨緩，雖然三級警戒還是延長了兩週，但13日起適度鬆綁電影院、健身房等場所。就有網友發文表示，「微解封」可說是有條件的三級警戒，雖然很多地方戴好口罩、保持社交距離就可以去，但出門可能會被大眾譴責、情緒勒索，這樣是不是等於沒解封？貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

高虹安質疑BNT進度　民進黨團：可問郭董

高虹安質疑BNT進度　民進黨團：可問郭董

公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

蘇貞昌：三級警戒微解封會滾動式調整

蘇貞昌：三級警戒微解封會滾動式調整

民進黨團批國民黨包藏禍心　靠疫情撈政治紅利

民進黨團批國民黨包藏禍心　靠疫情撈政治紅利

關鍵字：

微解封雲林張麗善宗教廟宇校園新冠疫情疫情社區感染影音

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面