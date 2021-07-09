雲林選擇型微解封！　國民運動中心+校園不開放民眾進入

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長至7月26日，中央授權地方政府進行「微解封」，雲林縣長張麗善今（9）日召開記者會說明，雲林縣考量鄉親需求及評量本縣疫情漸緩，開放部份場館空間及營業場域，但國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。

▲雲林縣長張麗善今日召開記者會說明，雲林縣國民運動中心維持暫停開放，以及縣轄內所有校園也不開放民眾進入運動。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣長張麗善指出，在全民共同努力防疫下，國內疫情已逐漸緩和，雖仍有部分感染事件發生，但三級警戒至今近2個月，經濟大受衝擊，尤其是餐飲業及觀光休閒業者，苦不堪言，在防疫及振興經濟兩難下，防疫措施鬆綁須「逐步」執行，才可兼顧防疫與民生。

▲雲林縣長張麗善說明，請想去校園操場運動的民眾改至公園或其他開放場域 ，千萬不可擅自進入校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善說明雲林縣微解封重點，1.室內文化場館部分：以戴口罩、保持社交距離，採線上預約人流管制，如圖書館、展覽廳及人文館舍等(表演場館僅開放錄影錄音)。

2.餐廳、小吃部採梅花座、裝隔板、保持社交距離，以一人一套餐為主，並嚴禁共餐。

3.戶外部分：遊樂設施運動器材避免間接接觸，不開放。其他戶外空間如公園、綠地及廣場，以戴口罩、保持社交距離為原則。配合林務局縣內步道開放，隨時採滾動式檢討，避免報復性旅遊人數暴增，呼籲勿跨縣市移動。

4.校園內操場運動場暫不開放，因為停課中，無法進行實聯制及相關清消作業。

5.夜市、電影院、遊客服務中心、生活館及驛站等，需提送防疫規劃書送縣府審查通過後，進行微解封開放。



縣長張麗善強調，在戶外空間已開放公園、綠地供民眾運動，而公園內運動設施及器材，因無法時時清潔消毒為避免間接感染所以不開放使用，而校園部分因目前停課無法派員管制，所以請想去校園操場運動的民眾可改至公園或其他開放場域 ，千萬不可擅自進入校園。

▲西螺福興宮太平媽祖是當地鄉親及許多香客的心靈寄託，廟方決定，遵從指揮中心所頒布規定開放，讓民眾入廟參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善也提到，宗教部分尊重寺廟規定，如果可以做好實聯制並且在室內可保持1.5公尺距離及控制人數、人流動線，可以的狀況下將防疫規劃遞出我們予以尊重，那有的寺廟認為現階段沒有辦法做人流管制，所以還是希望維持防疫警戒延長至7月26日。

縣長張麗善提醒，全球疫情仍然盛行，病毒迅猛的突變進化，我們依舊沒有鬆懈的本錢，請大家在微解封期間，萬萬不能忘防疫，務必配合各場館、處所規定之防疫措施。

▲北港朝天宮雖傾向暫時不開放，但目前尚在研議中，未決定是否開放信眾入內參拜。（圖／記者蔡佩旻攝）





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