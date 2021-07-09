9人國旅團沒人跟！業者估「團費漲3成」　訂房訂餐都沒優惠

▲旅行社開團因人數優勢，可與商家互惠，為旅客爭取優惠，然而9人國旅團礙於人數不足，成本相對增加。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部宣布放寬國旅組團限制，13日起開放9人團出團。不過旅行公會表示，在旅遊業行程中，小包團本來就佔極少數，由於旅客人數少，業者訂房、餐廳、租車等都沒有優惠，旅客還得支付導遊、領隊費用，每人團費可能再漲2、3成，此舉對業者沒有幫助。

交通部因應疫情三級警戒延長，將於12日後實施微解封措施，其中終於開放國旅團組團，不過限制總人數9人以下，在住宿部分只可安排2人1室、1人1床或單人房。交通部次長陳彥伯表示，加上司機的話等於一部遊覽車或巴士只能有10人。

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旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，此政策對業者沒有幫助，在旅遊業行程中，小包團數量本來就很少，旅客數少、遊覽車也動不了，且業者訂房、訂餐、租車等都沒有人數優勢，因此也不會有優惠，等於會與民眾自由行的價格一樣。

▲對於交通部鬆綁9人國旅團組團限制，旅遊業者並不看好。（圖／記者李宜秦攝）

蕭博仁表示，出團若還派任導遊，旅客還得支付導遊費用，過去一團30人一同支付，現在變成9人分擔，每人須支付的費用勢必水漲船高，初估小包團的團費較一般旅行團高2、3成左右。

蕭博仁表示，小包團唯一可能就是家族旅遊，但多數是自行租小客車出遊，畢竟國內旅遊，沒有語言不通的困難，大部分的人也不需要導遊，都會選擇自駕車自由行。

蕭博仁表示，對旅行業而言，希望像去年一樣開放防疫旅遊，搭遊覽車、用餐等採梅花座，到景區出遊戴口罩，落實清潔消毒作業，此方法才有可能讓旅行社振作，重見曙光。

交通部長王國材也向業者喊話，「請各位觀光業先進在三級警戒微解封時間，儘量發揮創意，包裝適當產品，一起渡過難關。交通部會儘力給予最大協助！」觀光局則表示，今日將公告組團指引，提供業者參考。