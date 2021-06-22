　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

▲▼國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員 聯醫中興院區院長蔡景耀 祕書長李乾龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨籍的新北市長侯友宜，在去年就不斷呼籲中央政府入境普篩，指揮中心遲至近期才採納。國民黨今（22）日上午舉行「防疫應變小組」視訊會議，請專家學者於會中借鏡國際防疫的經驗及各醫學領域的專業，盤點我國防疫現狀，並提出4大專業防疫意見。

國民黨主席江啟臣表示，第一，台灣距離群體免疫所需的3000萬劑以上疫苗，仍有很長一段距離，目前包括國際捐贈的疫苗不到1/6；此外，不少長者於施打後過世，雖尚未證實關聯性，但會影響施打率與民眾信心；在疫苗取得上，過於依靠國際捐贈疫苗，對於有計畫的達成群體免疫造成極大風險與不確定性。

第二、經過一個多月的三級警戒，台灣的民生、經濟、社會已經到達瓶頸，很多車流、人潮慢慢出現，但國際經驗告訴我們，沒有透過疫苗預防，未能達到群體免疫，過程將會在「開開關關」間不斷循環。

第三、面對更加兇猛的印度Delta變種病毒，傳播力更強大，我們要靠圍堵嗎？昨天指揮中心提出的入境普篩，去年三月新北市長侯友宜就已提出建議，但政府沒有在聽、沒有在做。我們應如何防範？疫苗政策該如何超前佈署？

第四、過去中央疫情指揮中心「惜篩如金」，提到篩檢的謹慎、保守、反彈也反映了過去醫療量能不足的問題，然而，這一個多月來，我們的檢測量能、醫療量能是否足夠？

與會的台灣大學公衛學院兼任教授金傳春針對印度Delta變種病毒的最新疫情發展進行分享，她以目前全球流行現狀，點出第二波印度變種病毒、同時流行不同變異群的嚴重度，並參考英國、美國、大陸等地，應對Delta變種病毒的防疫模式，包括英國直接進行定序檢測、提高接種率、美國開始為年輕人施打疫苗等。

金傳春認為，指揮中心不可以只著眼於邊境，台灣應採入境普篩、奈米孔定序儀等防疫部署，同時也應盡速改善社會底層衛教不足問題，面對病毒持續變疫，她也建議拓寬治療藥物、強化科研團隊以強化檢測與研發速度。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則就國內目前病毒基因定序作業不足、科研團隊缺乏統籌、群體免疫比例與疫苗數量皆須上修等層面，進行補充說明。

他建議，面對變種病毒應該要很快地進行基因定序，同時，呼籲政府盡速建立透明平台，公布試劑廠商呈現偽陰性、偽陽性情形，讓良幣驅逐劣幣，避免國內快篩試劑市場的資訊混亂，同時他也指出，政府對於居家篩檢政策，優先引進國外試劑。

他更強調，英國報導指出，原始型病毒株的傳染力是3%，需要67%的疫苗施打率達成群體免疫；面對英國Alpha變種病毒株4%傳染力，則需要75%的疫苗施打率；面對Delta變種病毒株6%傳染力，群體免疫力則需要完成83%的疫苗施打。

因此，陳宜民表示，台灣現在需要的疫苗覆蓋率是8成3，才能達成群體免疫力，除了建議指揮中心依照歐洲臨床實驗，開放醫護混打默德納疫苗，更呼籲盡速加訂默德納第二代疫苗，以因應變異病毒。

本場視訊會議，由江啟臣偕同秘書長李乾龍及黨務、黨團、智庫等幹部，與前衛生署長楊志良、前國健署署長邱淑媞、台灣大學公衛學院兼任教授金傳春、前花蓮縣醫師公會理事長黃啟嘉、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、台灣預防醫學學會理事長陳宜民等專家學者共同召開。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文授權郭台銘、台積電買BNT　要求「原廠製造直送台灣」
► 台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字
► 終於等到蔡英文正式授權　郭台銘：任重道遠、盡力而為

ET快訊
「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！
一次推2款！全家開賣「家用快篩試劑」時間曝　3800門市都買
快訊／「三級警戒再延長」影響復賽？　中職回應了
酒精只噴手GG！他曝「推車、零錢」正確消毒法　嘆：80%人都
陳零九出院首直播！　曝染疫「1恐怖後遺症」
獨／三級警戒延長至7月12日　3大拍板理由曝光！
快訊／三級警戒延長至7月12日　行政院發言人證實回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

全民打疫苗拚免疫！政院預約平台蓄勢待發　「開放公眾施打」就上線

台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

「立陶宛溫暖台灣人心扉」　外交部：見證「德不孤，必有鄰」真諦

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：支持真朋友的力量特別溫暖強大

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

Ačiū, Lietuva！蔡英文感謝立陶宛贈2萬劑疫苗：一起克服疫情挑戰

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

全民打疫苗拚免疫！政院預約平台蓄勢待發　「開放公眾施打」就上線

台北車站8名街友確診　北市緊急隔離接觸者

「立陶宛溫暖台灣人心扉」　外交部：見證「德不孤，必有鄰」真諦

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：支持真朋友的力量特別溫暖強大

賴清德感謝立陶宛援助2萬劑疫苗　「熱愛自由的人應關心彼此」

「三級警戒」延長到7／12　指揮中心回應了！

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

新竹縣即起提供孕婦預約莫德納　5醫療院所開放登記

紓困卡關...身障者收8萬元輔具竟併入所得　賴香伶：門檻應放寬

快訊／南投阿嬤骨折送院PCR陽轉陰　確診個案下修為2人

一次推2款！全家26日開賣「家用快篩試劑」　全台3800門市都買得到

2021年「全球智慧車輛供應鏈」線上採購大會　7月2日報名截止

三級警戒再延長影響復賽？　中職：本就以三級規劃

聯合國考慮將大堡礁列「瀕危世界遺產」　澳洲指控中國操弄

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

政治熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒延長至712　3大拍板理由曝光

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

蘇貞昌宣布雙北7大類優先打疫苗：攤商、保母、外送員、司機、收銀

周玉蔻怒槓高嘉瑜！　今天就辭立委、退出政壇

快訊／快篩隊進駐新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！

快訊／耕莘醫院爆院內感染　衛生局坦言：目前10人確診

快訊／全國三級警戒628解封有望？　蘇貞昌下令指揮中心審慎評估

628若想解封　林右昌點出關鍵人物

快訊／柯文哲：記者會前告知高嘉瑜「紙包不住火」

傳慈濟買500萬劑BNT疫苗被關切取消？　總統府回應

快訊／永和爆2起家庭群聚　「解隔前PCR」抓出11人確診

蘇貞昌拍板下一波全國13類別出爐

更多熱門

相關新聞

全民打疫苗拚免疫　政院疫苗預約平台蓄勢待發

全民打疫苗拚免疫　政院疫苗預約平台蓄勢待發

新冠肺炎疫情趨緩，隨著疫苗陸續抵台，國內終於可以開始朝「群體免疫」目標前進。根據統計，現階段台灣共到貨485.66萬劑，為了預備之後疫苗大量到貨的大規模施打，政委唐鳳循去年口罩實名制預購模式，建置疫苗接種預約平台，透過數位平台APP、藥局及超商等3管道衝高施打率。

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：特別溫暖強大

立陶宛援台2萬AZ疫苗　總統府：特別溫暖強大

日經：美贈疫苗為蔡英文打了強心針

日經：美贈疫苗為蔡英文打了強心針

侯友宜裁示　「區域聯防」防北農群聚擴大

侯友宜裁示　「區域聯防」防北農群聚擴大

新北長者疫苗施打率四成　今新增6例死亡

新北長者疫苗施打率四成　今新增6例死亡

關鍵字：

侯友宜國民黨蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

獨／三級警戒延長至712　3大拍板理由曝光

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

微解封？陳時中明天宣布！

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

快訊／士林北藝中心工地40名工程人員確診　

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面