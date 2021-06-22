預言全中！侯友宜去年就提入境普篩　國民黨再拋4大防疫建言

▲國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員。（圖／記者屠惠剛攝）



記者徐政璿／台北報導

國民黨籍的新北市長侯友宜，在去年就不斷呼籲中央政府入境普篩，指揮中心遲至近期才採納。國民黨今（22）日上午舉行「防疫應變小組」視訊會議，請專家學者於會中借鏡國際防疫的經驗及各醫學領域的專業，盤點我國防疫現狀，並提出4大專業防疫意見。

國民黨主席江啟臣表示，第一，台灣距離群體免疫所需的3000萬劑以上疫苗，仍有很長一段距離，目前包括國際捐贈的疫苗不到1/6；此外，不少長者於施打後過世，雖尚未證實關聯性，但會影響施打率與民眾信心；在疫苗取得上，過於依靠國際捐贈疫苗，對於有計畫的達成群體免疫造成極大風險與不確定性。

第二、經過一個多月的三級警戒，台灣的民生、經濟、社會已經到達瓶頸，很多車流、人潮慢慢出現，但國際經驗告訴我們，沒有透過疫苗預防，未能達到群體免疫，過程將會在「開開關關」間不斷循環。

第三、面對更加兇猛的印度Delta變種病毒，傳播力更強大，我們要靠圍堵嗎？昨天指揮中心提出的入境普篩，去年三月新北市長侯友宜就已提出建議，但政府沒有在聽、沒有在做。我們應如何防範？疫苗政策該如何超前佈署？

第四、過去中央疫情指揮中心「惜篩如金」，提到篩檢的謹慎、保守、反彈也反映了過去醫療量能不足的問題，然而，這一個多月來，我們的檢測量能、醫療量能是否足夠？

與會的台灣大學公衛學院兼任教授金傳春針對印度Delta變種病毒的最新疫情發展進行分享，她以目前全球流行現狀，點出第二波印度變種病毒、同時流行不同變異群的嚴重度，並參考英國、美國、大陸等地，應對Delta變種病毒的防疫模式，包括英國直接進行定序檢測、提高接種率、美國開始為年輕人施打疫苗等。

金傳春認為，指揮中心不可以只著眼於邊境，台灣應採入境普篩、奈米孔定序儀等防疫部署，同時也應盡速改善社會底層衛教不足問題，面對病毒持續變疫，她也建議拓寬治療藥物、強化科研團隊以強化檢測與研發速度。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民則就國內目前病毒基因定序作業不足、科研團隊缺乏統籌、群體免疫比例與疫苗數量皆須上修等層面，進行補充說明。

他建議，面對變種病毒應該要很快地進行基因定序，同時，呼籲政府盡速建立透明平台，公布試劑廠商呈現偽陰性、偽陽性情形，讓良幣驅逐劣幣，避免國內快篩試劑市場的資訊混亂，同時他也指出，政府對於居家篩檢政策，優先引進國外試劑。

他更強調，英國報導指出，原始型病毒株的傳染力是3%，需要67%的疫苗施打率達成群體免疫；面對英國Alpha變種病毒株4%傳染力，則需要75%的疫苗施打率；面對Delta變種病毒株6%傳染力，群體免疫力則需要完成83%的疫苗施打。

因此，陳宜民表示，台灣現在需要的疫苗覆蓋率是8成3，才能達成群體免疫力，除了建議指揮中心依照歐洲臨床實驗，開放醫護混打默德納疫苗，更呼籲盡速加訂默德納第二代疫苗，以因應變異病毒。

本場視訊會議，由江啟臣偕同秘書長李乾龍及黨務、黨團、智庫等幹部，與前衛生署長楊志良、前國健署署長邱淑媞、台灣大學公衛學院兼任教授金傳春、前花蓮縣醫師公會理事長黃啟嘉、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、台灣預防醫學學會理事長陳宜民等專家學者共同召開。

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