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快訊／蔡英文授權郭台銘、台積電買BNT　要求「原廠製造直送台灣」

▲▼劉德音、蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

▲劉德音、蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。為此，總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事。

會面後，由總統府發言人張惇涵轉述，總統蔡英文在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，大家就德國BNT原廠洽購疫苗的相關計畫交換意見。

總統蔡英文有4點裁示，第一，總統在稍早會見上當面、誠懇感謝的感謝劉德音董事長、郭台銘董事長，謝謝他們的熱心義舉，政府立場很簡單，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多、更穩定的疫苗供應來源

第二，總統也指示行政院相關部會，持續、密集與2間企業進行協商，題公權力的協助，務必在最短時間內完成相關授權文件，發函授權台積電、永齡基金會，各經取500萬劑原廠疫苗的供應。

第三，後續1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有高度共識，大家一致認為，越快越好；也一致認為，必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，投入後續大規模疫苗接種計畫

第四，對於BNT原廠疫苗的洽購，蔡總統的立場清楚，多管齊下、多多益善，除了台積電、永齡基金會的投入之外，後續，台灣政府也會在德國政府協助下，持續與BNT及其代理商，共同商議，由政府採購今年及未來的疫苗。

張惇涵說，會談中，大家也共同體認到，疫苗洽購的事務相當複雜、繁瑣，牽涉各國公共衛生及疫苗政策，也牽涉到許多國際商務談判，希望大家能一起克服困難、全力促成計畫。

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