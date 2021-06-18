快訊／終於等到蔡英文正式授權　郭台銘：任重道遠、盡力而為

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事，會面時間共1.5小時。總統府發言人張惇涵會後表示，郭台銘在會中提到「全島一命」，劉德音提到「團結合力」，蔡英文則希望疫苗洽談「越快越好」，相信大家不分政府民間，不分中央地方一起努力。

▲郭台銘、劉宥彤與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

對此，永齡基金會執行長劉宥彤晚間表示：「蔡總統與鴻海郭台銘創辦人、台積電董事長劉德音會面，針對專案申請BNT疫苗輸入一事進行會商，席間已對關鍵問題達成共識，三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製BNT 疫苗可以成為國人施打疫苗的選擇之一，郭台銘先生表示：任重道遠、盡力而為！」

張惇涵轉述，總統蔡英文有4點裁示，第一，總統在稍早會見上當面，誠懇感謝郭董，謝謝他們的熱心義舉，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多疫苗來源。

第二，指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業協商，務必最短時間內完成相關授權文件，協助各爭取500萬劑原廠疫苗。

第三，1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有共識，越快越好，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

第四，對於BNT洽購，多管齊下、多多益善，後續台灣政府也會在德國政府協助下，共同商議由政府採購今年及未來的疫苗。

今天與會的，還包括總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵說，會談的時間大約歷時1個半小時，氣氛非常融洽良好。