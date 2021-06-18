　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／終於等到蔡英文正式授權　郭台銘：任重道遠、盡力而為

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事，會面時間共1.5小時。總統府發言人張惇涵會後表示，郭台銘在會中提到「全島一命」，劉德音提到「團結合力」，蔡英文則希望疫苗洽談「越快越好」，相信大家不分政府民間，不分中央地方一起努力。

▲郭台銘與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

▲郭台銘、劉宥彤與蔡英文商討BNT疫苗進口一事。（圖／總統府提供）

對此，永齡基金會執行長劉宥彤晚間表示：「蔡總統與鴻海郭台銘創辦人、台積電董事長劉德音會面，針對專案申請BNT疫苗輸入一事進行會商，席間已對關鍵問題達成共識，三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製BNT 疫苗可以成為國人施打疫苗的選擇之一，郭台銘先生表示：任重道遠、盡力而為！

張惇涵轉述，總統蔡英文有4點裁示，第一，總統在稍早會見上當面，誠懇感謝郭董，謝謝他們的熱心義舉，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多疫苗來源。

第二，指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業協商，務必最短時間內完成相關授權文件，協助各爭取500萬劑原廠疫苗。

第三，1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有共識，越快越好，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

第四，對於BNT洽購，多管齊下、多多益善，後續台灣政府也會在德國政府協助下，共同商議由政府採購今年及未來的疫苗。

今天與會的，還包括總統府秘書長李大維、衛福部長陳時中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、台積電副總經理兼法務長方淑華、永齡基金會執行長劉宥彤。張惇涵說，會談的時間大約歷時1個半小時，氣氛非常融洽良好。

ET快訊
長輩打疫苗4天「44人猝死」！指揮中心公布調查結果
才開辦4天！勞工紓困貸款飆破百萬件　暫緩收件
6秒就還款？他傻見10萬貸款「上演方唐鏡」：收回去了　內行曝
長輩打疫苗4天「44人猝死」　一張圖秒懂全台分布
46歲李玟素顏「眼睛小一倍」近況曝光　網看傻：根本認不出！
打疫苗遇80年前國小同學！2阿公驚喜相逢：我明天還要去趴七辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／大膽！內湖民眾不甩規定　群聚打籃球成防疫破口、恐吃萬元罰單

紓困2600億追加預算順利三讀　柯建銘盼朝野團結走出疫情

民眾黨提案：執政黨官員手臂請留給國產疫苗

2595億紓困拍板「讓人民拿到救命錢」　游錫堃感謝朝野黨團齊心

國內累計518死「每人發10萬喪葬補貼」 　立院朝野決議通過

郭台銘若跟上海復星買BNT？蔡英文4裁示定調「豁免權只給原廠」

王鴻薇「感謝台積電出手」　護國神山果然份量不同

蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

快訊／終於等到蔡英文正式授權　郭台銘：任重道遠、盡力而為

立院三讀疫情期間可遠距視訊開庭　有重大困難得停止審判

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

暖！她遞塑膠袋給車站防疫人員　內含3千元+信：謝謝照顧著我們

獨／大膽！內湖民眾不甩規定　群聚打籃球成防疫破口、恐吃萬元罰單

紓困2600億追加預算順利三讀　柯建銘盼朝野團結走出疫情

民眾黨提案：執政黨官員手臂請留給國產疫苗

2595億紓困拍板「讓人民拿到救命錢」　游錫堃感謝朝野黨團齊心

國內累計518死「每人發10萬喪葬補貼」 　立院朝野決議通過

郭台銘若跟上海復星買BNT？蔡英文4裁示定調「豁免權只給原廠」

王鴻薇「感謝台積電出手」　護國神山果然份量不同

蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

快訊／終於等到蔡英文正式授權　郭台銘：任重道遠、盡力而為

立院三讀疫情期間可遠距視訊開庭　有重大困難得停止審判

才開辦4天！勞工紓困貸款飆破百萬件　暫緩收件

歐盟正式宣布：將台灣加入「白名單」　可赴歐觀光旅遊

勞工紓困貸款申請截止　勞動部：0時起暫緩受理新申請案

長輩打疫苗4天「44人猝死」！指揮中心公布調查結果

吳念庭得點圈敲安、中斷連9打數無安　西武0比5被羅德完封

貿協攜手長照業者　虛實整合開發中國大陸銀髮商機

蕾菈出手狠拍男友「小湯宇」　激痛8秒全都錄…網：眼淚飆出來了

獨／大膽！內湖民眾不甩規定　群聚打籃球成防疫破口、恐吃萬元罰單

好市多黑卡無「禮遇感」？她怨一卡一份還搶不到商品…網掀論戰

台灣接種後死亡已升至29宗！施打AZ疫苗惹爭議　各國後遺症一次看

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

劉宥彤：如果政府不需要郭台銘買BNT　「直接告訴我們」

台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字

快訊／628解封？　柯文哲鬆口：電影院、美術館先開放

陳時中承認疫苗「慢了」　監察院調查指揮中心

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

快訊／蔡英文下午4時接見郭台銘、台積電董座劉德音

民眾黨提案通過「這類人」一律打國產疫苗

新北三峽火葬場15天暴增436人！　侯友宜：將深入了解

他感慨台灣窮得只剩政治：如果買BNT的是張忠謀呢？

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

快訊／不只郭台銘　政院：台積電6月10日也提出洽購500萬劑BNT

更多熱門

相關新聞

小英授權郭董、台積電　國台辦回應

小英授權郭董、台積電　國台辦回應

總統蔡英文18日下午與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面，授權永齡基金會和後者購買BNT疫苗，並提出「四點作法」，要求原廠製造直送台灣。大陸國台辦晚間對此發出長達兩頁的「發言人表態」，指稱民進黨刻意迴避復星在BNT疫苗上，擁有獨家商業權益的事實，奉勸民進黨不要在疫苗問題上繼續政治操弄。

蔡總統授權永齡、台積電採購疫苗！郭台銘2句話曝決心

蔡總統授權永齡、台積電採購疫苗！郭台銘2句話曝決心

郭台銘若跟上海復星買BNT？蔡英文4裁示定調「豁免權只給原廠」

郭台銘若跟上海復星買BNT？蔡英文4裁示定調「豁免權只給原廠」

政院授權買疫苗　議員：民進黨派系還有什麼意見？

政院授權買疫苗　議員：民進黨派系還有什麼意見？

蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

蔡英文曾聯繫張忠謀買500萬劑BNT？　府：一直有管道保持密切合作

關鍵字：

蔡英文鴻海郭台銘BNT影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院：正式發函授權郭台銘、台積電代表洽購1000萬劑BNT

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

天堂M帳號創天價　1450萬成交

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

快訊／再增21例死亡！今日新增187例本土

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

多人接種後猝死！出現3大症狀先別打疫苗

10萬勞工紓困貸款申請「爆量」！　勞動部要承辦銀行喊卡

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

他分析「郭董8點聲明」　網：專業養套殺

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面