侯友宜裁示「區域聯防」防北農群聚擴大　籲相關足跡者盡快篩檢

記者蔡文鈴／新北報導

北農近日爆出群聚感染，台北市長柯文哲昨稱確診者是新北、基隆來的，引發議論。對此，新北市長侯友宜22日下午召開疫情應變記者會，副市長劉和然表示，柯文哲的說法傷害了很多人的情感，而侯友宜也已經裁示，要跟台北市共同承擔、區域聯防。

劉和然表示，北農群聚沒控管好，造成許多鄰近城市都被潑及，很多人被感染，引發恐慌，造成的擴散效應很大，其中新北影響是最大的，後許可能還會持續增加中。

劉和然指出，這一波北農群聚波及到板橋、三重、中和、新莊、永和、新店、蘆洲、土城八個行政區，江子翠篩檢站的800個篩檢名額，今天也全部預約額滿。

劉和然也說，聽到不少民眾抱怨，「我只是個攤商」、「我只是個從業人員」、「我只是個貨運人員」，「怎麼就確診了？」因此，侯友宜也裁示，面對北農這一波疫情不可輕忽，除了要嚴陣以待之外，還要維持「區域聯防」，要和台北共同承擔、共同面對、共同因應，把這次的群聚控制下來。

劉和然呼籲，這段時間只要有到北農的足跡、或是環南市場的足跡，請民眾至就近的篩檢站進行篩檢，一起阻斷病毒傳播鏈。

新北市今新增43確診個案，侯友宜說明感染源分析，家戶感染占26人，醫療院所佔11人，北農2人、不明感染1人，而截至目前為止，遭北農群聚波及的市民佔28人。

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增79例確診病例，其中78例為本土個案，另有1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，個案分佈以新北市43例最多，其次為台北市25例，南投縣3例，基隆市2例，苗栗縣、彰化縣、桃園市、台中市及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市10例中，8例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。