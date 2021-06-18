快訊／台積電買500萬BNT　董事長劉德音見蔡英文拋4字

▲郭台銘、蔡英文、劉德音。（合成圖／記者屠惠剛攝、記者湯興漢攝、ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事，會面時間共1.5小時。總統府發言人張惇涵會後表示，郭台銘在會中提到「全島一命」，劉德音提到「團結合力」，蔡英文則希望疫苗洽談「越快越好」，相信大家不分政府民間，不分中央地方一起努力。

張惇涵轉述，總統蔡英文有4點裁示，第一，總統在稍早會見上當面，誠懇感謝得懂郭董，謝謝他們的熱心義舉，會窮盡一切可能跟努力，獲得更多疫苗來源。



第二，指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業協商，務必最短時間內完成相關授權文件，協助各爭取500萬劑原廠疫苗。

第三，1000萬劑疫苗交貨期程，大家都有共識，越快越好，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

第四，對於BNT洽購，多管齊下、多多益善，後續台灣政府也會在德國政府協助下，共同商議由政府採購今年及未來的疫苗。

行政院發言人羅秉成今（18日）表示，全球疫情仍然嚴峻，為有效控制疫情確保國人健康，除了既有疫苗採購外，也積極就所有可能管道洽購疫苗。政府在德國政府協助下，正積極與BNT原廠洽談溝通，針對民間企業的洽談義舉，非常感謝，也會提供所所有必要協助。

羅秉成在記者會上也直接公布，目前有台積電、郭台銘的永齡基金會，提出要各捐贈500萬劑BNT疫苗的提案，為解決民間企業團體在採購過程的困難，政府將進行特殊採購安排，政府將發函授權台積電及永齡基金會，代表政府洽談BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。