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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全民打疫苗拚免疫！政院預約平台蓄勢待發　「開放公眾施打」就上線

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣進入疫苗擴大施打階段。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，隨著疫苗陸續抵台，國內終於可以開始朝「群體免疫」目標前進。根據統計，現階段台灣共到貨485.66萬劑，為了預備之後疫苗大量到貨的大規模施打，政委唐鳳循去年口罩實名制預購模式，建置疫苗接種預約平台，透過數位平台APP、藥局及超商等3管道衝高施打率。

▲▼ 美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗由華航貨機CI-5169載運,於今日下午抵達台灣桃園機場,該航班由華航現有貨機隊中最新款,機身前段貨機英文字樣CARGO的C中藏有台灣形狀圖案的B777貨機擔任載運任務 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國捐贈給我方的250萬劑莫德納疫苗日前到貨。（圖／記者李毓康攝）

捐口罩獲回報　國際友人贈疫苗暫補數量缺口

台灣在去年繳出亮眼的防疫成績，但沒想到，進入下半場後，台灣卻走得步履蹣跚。面對全球已打完超過20億劑疫苗，2300萬人口的台灣卻連1000萬劑疫苗都拿不到。

若要達到「群體免疫」，至少需要6成國人施打過1劑疫苗，以台灣人口計算，至少需要1380萬劑疫苗，國內目前的疫苗量可說是遠遠不足。

面對疫苗採購到貨的進度不如預期，日本、美國分別捐贈了124萬劑、250萬劑AZ與莫德納疫苗，幫助台灣稍稍舒緩疫苗短缺的燃眉之急。

面對國際友人的慷慨義舉，總統蔡英文表示，過去台灣快速、穩定的提供口罩援助其他國家，當時國內有一些不同的意見，但我們相信患難見真情，現在我們遭遇困難，好朋友伸出援手，「我真的要再一次表達由衷的感謝」。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

疫苗變多、變穩　8月有機會進入「一般公眾」施打

根據政府評估，預計在8月底會陸續湊足1000萬劑疫苗，屆時匡列的高風險或特定類別族群應可達到一定比例的覆蓋率，接著就可以進行下一階段的一般公眾施打，也就是所謂「大規模接種」。

隨著疫苗數量、供應變多、變穩，中央疫情指揮中心也逐步開放疫苗施打對象。根據規劃，目前已經開放施打到第6類的「75歲以上長者」部分，預計在7月進一步開放到7、8、9類。

行政院長蘇貞昌22日上午指出，包括第一線媒體工作人員、台鐵、高鐵、托育機構人員、各類批發市場與屠宰市場工作人員等，共計13大類人員，也有機會在7月優先進行疫苗接種。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

疫苗預約平台完工　網路、超商、藥局可預約衝施打率

行政院發言人羅秉成表示，現階段國內仍照計畫在10大類型人員的施打階段，該套預約平台使用條件是「疫苗的量足以開放到一般公眾」，因為是對不特定的一般公眾，造冊上較為困難，因此需要使用預約系統的方式，來做疫苗施打規劃。

屆時進入系統後，可以看到所在位置週邊，有哪些合作簽約施打的醫院診所，可以挑選時段、地點，預約好後就可以施打，可以分散人流、減少排隊群聚的風險。

而疫苗接種預約平台是一個線上申請，除此之外，如果有人不習慣線上方式或是數位能力不足，該系統也設計有類似過去口罩實名制系統的功能，利用健保一卡通系統，讓那些沒辦法使用電腦或手機預約的人，可以到四大超商、藥局等據點預約。

至於開系統的上線時間，羅秉成表示，此套系統是針對大規模施打所準備，因此推出的時間取決於疫苗到貨的狀況。

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