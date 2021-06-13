▲端午防疫宅在家！新北攜手11家數位業者，三願望1次滿足顧台灣。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午連假碰上全國三級警戒延至6月28日，新北市政府呼籲市民朋友宅在家、助防疫，為了讓民眾在家也能開心殺時間，新北市新聞局邀集11家數位內容業者加入抗疫行列，免費追劇、聽音樂、看書，三種願望一次滿足，端午不無聊，和家人溫馨度過一個宅端午，落實居家防疫。

新北市繼2020年首創「數位版關懷包」後，再度與11家數位內容業者合作，包含中華電信Hami Video、Hami書城；台灣大哥大myVideo、MyMusic、myBook；遠傳friDay影音；KKBOX、KK書；LINE TV、LINE MUSIC；LiTV等，提供精彩豐富的影劇、音樂、書籍內容，只要註冊新會員或在特定平台上登入後輸入免費序號，就能立即使用。

▲新北安心宅、防疫不無聊與11家數位內容業者合作。

新聞局長蔣志薇表示，除了與數位內容平台合作方案外，新北市政府各局處也推出線上版內容，像是文化局旗下博物館家族，提供數位展覽、Podcast節目及親子共讀學習單；體育處則邀請運動中心教練拍攝居家運動影片，讓民眾在家也能跟著動一動，增強抵抗力。

另外，新聞局透過有線電視公用頻道（CH3），每週六晚間九點播映2020年新北市紀錄片獎優選影片，此外，也在「感動，無所不在」臉書粉絲團分享許多國內外精彩的紀錄片，歡迎民眾追蹤觀賞。

蔣志薇再次呼籲民眾防疫期間，務必遵守防疫第三級警戒準則規範，落實自我防護措施。勤洗手、隨身攜帶酒精消毒，非必要請勿外出。防疫視同作戰，需要靠你我的努力，只要乖乖待在家，追劇、聽音樂，就能成為防疫英雄，讓我們一同打擊病毒，期待健康的明天。

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