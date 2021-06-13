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苗栗電子廠疫情連爆！竹科男接女友電話　「4個字」讓他融化了

▲疫情影響愛情或是愛情催化劑？

▲疫情影響愛情或是愛情催化劑？（圖／美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

本土疫情持續嚴峻，全國三級警戒實施近月，致許多未婚男女向中壢區美滿服務中心抱怨，好不容易在最近找到心儀的對象，原本期待經由約會、共餐或喝咖啡聊天…經營感情，卻受疫期影響無法進行；不過，也有多名未婚男女因為疫情，體會同舟共濟，共同面對身邊的人和事，而讓愛在疫情蔓延，成為「新冠情侶」。

一位男老師表示，他在中壢區美滿服務中心「個別一對一」認識一名女公務員，兩人相談甚歡，但公務員父親卻認為防疫期間兩人不該見面，還警告女兒，男生如果不能有所節制，根本是衝動一族，就不會是好對象，男老師不解，只因為疫情，連談個感情都這麼困難！

經營日式丼飯專賣店的張姓老闆說，和女友交往半年，原本希望中秋節迎娶新的老闆娘，但疫情爆發後，丼飯專賣店被迫打烊，他認為自己生計有困難，哪敢求婚？雖然不少未婚男女因為疫情影響愛情之路，但也有人反而因疫情而讓愛情加溫，在新竹園區上班的劉姓科技人在苗栗發生電子廠確診案後，女友告訴他，既然將來要共組家庭，何不兩人一起面對，共度難關，因而提議「登記結婚」，兩人同心對抗疫情。

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家住新北的張姓女生是全職考生，準備年底考國家考試，新北疫情爆發後，男方擔心她如果確診，將影響考試，因而建議女生搬來中壢準備考試，一個多月來，兩人不但感情加溫，而且決定國考結束後結婚。中壢區美滿服務中心表示，疫情的確造成人際關係很大影響，尤其感情期待加溫的未婚男女，不過，危機就是轉機，疫情終究會過去，這段時間也考驗雙方面對緊急狀況的應變與處理，更何況宅在家，善用交友或視訊軟體也是不錯的選擇。

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