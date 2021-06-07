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獨／直擊萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人　網喊：就像戰場砲擊

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區驚傳巨響﹑萬里也出現巨大聲響！三芝一名網友稍早在地方社團發文，求問「剛剛的巨響是什麼？」一席話引起熱議。今（7日）中午有網友在《萬里新聯盟》臉書社團貼文表示「槍砲聲？！」7秒連3長+3短嚇壞民眾。

▲萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人 網驚：就像戰場砲擊。（圖／翻攝自《萬里新聯盟》臉書社團）

▲萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人，網驚：就像戰場砲擊。（圖／翻攝自《萬里新聯盟》臉書社團）

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網友在臉書社團《萬里新聯盟》臉書社團貼文表示「槍砲聲？！」引發網友紛紛表示，「軍人練習打靶？」﹑「萬里有靶場嗎」﹑「鞭炮的聲音吧！」﹑「沒聽說附近有靶場，我只知道飛彈的聲音」；也有網友表示，「萬里美崙加油站旁邊放鞭炮，因為我也被嚇到，當時正在加油！比這大聲多了。」

對此，《阮厝住三芝》網友也遇到相同的情況直呼，「剛剛一聲巨響是什麼？好可怕！」不少在地人剛剛也都聽聞巨響，紛紛回應「我也想知道」、「對啊…那什麼聲音啊」、「我有嚇到了」、「不像打雷也不像飛彈演習」、「原來不是我聽錯，超大聲」、「我也嚇到，以為開戰了」、「淡水也有，我家玻璃門也共振」、「北投也聽到了 ，很大聲」、「三重也很大聲」。

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

▲很多人都聽到巨響。（圖／翻攝自《阮厝住三芝》臉書社團）

無獨有偶，也有網友在「細說淡水」發文求問，「剛剛在學府路有一聲巨響，震到玻璃窗都因震波而震動，聽起來又像施放大龍炮又像打悶雷，住附近的細友們有聽到嗎？」另外，不少網友推測可能是打雷，也有人說聽到消防車的聲音。對此，新北消防發爾麵小編表示，消防人員已經抵達現場查看中，請大家不要圍觀以免影響救災。

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