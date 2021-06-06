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菜市場巷仔內！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情

▲菜市場防疫學！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

▲菜市場巷仔內！深入民間成防疫高手，林右昌成功圍堵基隆疫情。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於台灣疫情日趨嚴峻，本土疫情持續升溫，且確診者足跡多在傳統市場感染，基隆市長林右昌表示，傳統市場一定要管理，否則我每天「攏挫咧等」，問題傳統市場怎麼管，其實就因為難管，所以雙北兩位市長不想碰。5月30日基隆市政府首開規定，民眾進入傳統市場實聯制外，並要求按照身分證尾數單、雙號自主分流，單日單數，雙日雙數分流採買，成功圍堵基隆疫情。

基隆市長林右昌接受《ETtoday新聞雲》記者專訪時表示，「因為我經常會去菜市場買菜，之前下班後也會幫我太太做一些採買，所以我很清楚菜市場裡面的狀況，傳統市場是民生必需場所，也是採買風險最高的地方。我堅持傳統市場一定要處理，要求民眾進入市場一定要戴口罩，市府安排稽查不戴口罩，違者將當場舉發。」另外，民眾按照身分證尾數單、雙號自主分流，單日單數，雙日雙數分流採買，若無法做到自主分流，將採強制執行。

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▲菜市場防疫學！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長林右昌堅持傳統市場一定要處理，要求民眾進入市場一定要戴口罩，違者將當場舉發。

林右昌語重心長表示，「連傳統市場都管不好的話，四級封城怎麼執行？」雙北市長不斷疾呼封城，侯市長常掛在嘴上的超前部署，市場沒管好只是空話，傳統市場的人流降載避免群聚，是醫院要降載的必要手段之一。所有觀光區全部封起來，公共場所、場館包括餐廳全部通通停，連捷運站也沒有人，但一進傳統菜市場滿滿都是人，就會形成很大的反差。

基隆市府定下一個策略，只要有確診者的足跡．就進行預防性「休市」，林右昌自豪的說，啟動市場自主防疫作為，休市完了之後，邀請管委會、自治會或者是攤商領導的人，談防疫要怎麼做才能保護攤商安全，訂出大家都能接受的管理作為，有效控制基隆疫情。

▲菜市場防疫學！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

▲民眾進入市場要掃QR Code。

菜市場、巷仔內防疫學，反應出林、柯、侯不同的處事風格，林右昌認為防疫當前，「參考學習雙北慘痛的教訓，不要重蹈覆轍」；在台北柯市長身上醫療方面也學到不少，他畢竟是醫生；新北侯市長當警察、當警長，從他身上治安、警政方面學到管制、管理，兩個採取不同的方式，綜合他們的優點，「人家好的我就學，但更重要的是，把他們犯的錯誤與缺點，我就會記取教訓，絕不再重蹈覆轍。」

林右昌說，自己沒有意識型態也沒有包袱，「誰好我就學誰，台北好我就學台北，新北好我就學新北，如果台中好我就學台中，不會因為台中是國民黨的市長，然後新北是國民黨的市長，柯P也不是民進黨，我面子就拉不下來，或者是有意識形態黨派之爭。這一次基隆像孤島、孤城在最北邊，雙北疫情紅成這樣，基隆相對壓力也大，也是這次能基本守住最重要的原因。」

6日台北市長柯文哲赴濱江市場視察後，發現市場人潮確實有可能造成疫情破口，因此決定週六、日跟進基隆市的分流作為，依身分證字號尾數單雙號分流。而新北市長侯友宜依然僅呼籲168個的市場自治會自行管制人流，卻無法提出明確規範。看來開第一槍管制傳統市場的基隆市，林右昌果然是出自民間的防疫高手。

▲菜市場防疫學！深入民間成防疫高手　林右昌成功圍堵基隆疫情。（圖／基隆市政府提供）

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