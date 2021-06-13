「支援收飲」7天6000杯！愛心飲料送防疫第一線　醫護收驚喜療癒了

▲陳伯麒與公司同仁、另外2家公司一起舉辦活動，每天送飲料給第一線人員。（圖／陳伯麒授權提供）



記者柯振中／採訪報導

近期有公司舉辦「Power Drink 請支援收飲」的活動，民眾只要透過捐款，就能捐獻飲料，送給第一線抗疫的人員。對此，公司的負責人陳伯麒揭露，發起活動的初衷、面對的狀況、難題，原先預計每天配送100杯飲料，目前已大超預期，達到每天1,000杯，也因此能夠幫助更多第一線防疫單位。

陳伯麒向《ETtoday新聞雲》的記者表示，活動發起初期，是因為有認識第一線人員，得知醫護們每天穿著防護衣，卸下裝備時滿身大汗，需要立即補充水分、能量，因此幾乎每個單位每天能夠喝掉100杯飲料，而同在第一線的警消單位、防疫旅館也同樣會有需求。

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▼由於工作時間長、休息時間短，能夠讓醫護方便補充能量的，就是手搖飲之類的飲品。（圖／陳伯麒授權提供）



雖然有許多民眾善心捐贈飲料，但仍傳出「不夠」的消息，陳伯麒進一步了解，才知道原因，部分飲品保質期有限，加上醫護人員時常工作4、5個小時，才有機會喝一口，更有些捐獻的是非密閉包裝的飲料，可能有感染之虞，因此不方便飲用。

此外，由於醫院有分樓層、單位，但多數飲品送達時，往往是在急診室、一樓大廳，因此會出現低樓層收取大量飲品，高樓層的防疫相關單位卻沒分到的狀況。

由於陳伯麒創辦的「好奇心創意」公司屬性為企劃公司，索性開始計畫，與泛思醫學、Stephen Mei發起活動，將資源集中，更有效率地分配，以幫助更多人。

▼許多醫護收到驚喜，感到十分開心。（圖／陳伯麒授權提供）



陳伯麒提到，活動發起後，執行上最大的困難是「配送」，由於物流業大塞車，雖然有跟私人車隊合作，但若想配送更多單位，目前的車次勢必不足，找不到人的話，就會由公司員工穿著完整防護衣，親自送到各單位，或由配合的飲料店出人配送。

此外，陳伯麒說，也有許多網友感到不解，為何要送沒營養的飲料到第一線，或是乾脆送昂貴一點的飲品，不過與超過460位醫護溝通，得知了實際想法，醫護們工作結束後，不會想喝無糖飲料，加上奶茶、加料飲品等容易變味，最後才選定純茶手搖飲、能量飲料、巧克力牛奶這三種選項。

▼截至目前為止，一共配送7天，有超過6,000杯飲料送到第一線人員手上。（圖／陳伯麒授權提供）



陳伯麒感慨，活動發起初期，預計是每天配送100杯，不過民眾熱情踴躍，無論是募款金額，或是希望媒合的第一線單位數量，都大超預期，目前每天配送量平均約為1,000杯，也因此配送成了最大的問題。

▼企劃公司內部堆滿尚未配送的飲料。（圖／陳伯麒授權提供）



▲除了醫護人員以外，警消單位也能提出需求，由活動方調度配送。（圖／陳伯麒授權提供）



陳伯麒說明，第一線單位周末時不方便收飲料，因此配送集中在上班日，截至目前共送了7天，已送出超過6,000杯飲料，也有超過90個第一線單位收到民眾的熱心，第一線同仁為此感到十分暖心，也覺得相當療癒。

陳伯麒也呼籲，目前飲料數量相當足夠，若第一線單位有需求，可以盡量聯繫，好安排後續配送計畫。陳伯麒指出，這次活動專案中，所有金流將留存紀錄，結案後會提出經費使用報告，且若有餘額，將捐贈給醫護相關公會、公益團體，以及北市社會局的「Covid-19 疫情防疫及照顧服務」。

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