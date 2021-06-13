餓昏頭！基隆男闖紅燈撞路旁3汽車　誤踩油門360度迴轉撞警機車

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名吳姓男子13日早上開車行經培德路時，闖紅燈失控衝撞停在路旁3輛汽車；警方獲報趕抵處理，吳男竟誤踩油門倒車360度大迴轉，撞上警用機車才停止。吳男向警方表示，自己罹有糖尿病，因未進食頭昏釀禍。警方對吳男實施酒測，確認無酒駕情，詳細肇事原因有待調查釐清。監視器畫面也隨之曝光。

▲餓昏頭！闖紅燈撞路旁3汽車，他竟誤踩油門360度迴轉撞警機車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第二分局東光派出所13日上午7時許，接獲民眾報案指出，有一輛轎車在培德路撞上路旁停放汽車，警方立即前往處理。警方趕抵現場，在繪圖製表釐清肇因時，沒想到車內吳男突誤踩油門，竟倒車大迴轉撞上警用機車，所幸警員及時避開，未造成傷亡。

警方初步調查，35歲吳姓男子開車行經培德路時，闖紅燈失控撞上路旁3輛汽車後卡在路旁，處理警員抵達時，車內吳男不小心誤踩油門，倒退撞上警用機車才停止。警方對吳男實施酒測，酒測值為0。

吳男向警方表示，自己罹有糖尿病，可能因未進食頭暈，血糖過低昏迷才會釀禍。警方協助吳男送往醫救治，事故原因有待調查釐清。

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