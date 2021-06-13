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馬祖獲中央增撥2000劑AZ疫苗　縣長劉增應：施打對象適度放寬

▲▼馬祖,連江縣長劉增應。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連江縣長劉增應。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

中央疫情指揮中心繼12日配發連江縣1100劑之後，縣長劉增應、立委陳雪生積極爭取下，中央增加撥補馬祖2000劑，共計3100劑AZ疫苗。連江縣長劉增應表示，感謝中央支持離島醫療資源受限，交通運輸不易等實際需求，到貨後除照既有順序加快施打之外，持續爭取離島因地制宜，施打對象適度放寬，有效發揮疫苗最大功效。

連江縣政府13日表示，下週開始加速75歲以上長者施打疫苗，為減少人流移動，長者不須回戶籍地施打，在台鄉親依居住地疫苗接種作業施打，另如返鄉施打疫苗入境需自我健康監測14日後，再經快篩陰性確認後再行接種，鄉親可主動向各村長登記造冊送疫情中心辦理。

連江縣政府疫情指揮中心第66次會議13日下午2時在衛福局會議室舉行，由縣長兼指揮官劉增應主持，公布無新增確診個案，無新增密切接觸需居家隔離個案，無解隔離個案；13日新增大陸漁船越界居家檢疫4人，目前案6441、6442、8114等3名確診個案持續居家隔離；12日機場入境60人，54人於松山機場快篩，6人於入境後快篩，另外快篩7名返回駐地軍方弟兄共計13人，快篩結果均為陰性。

端午連假期間每日班機近滿載，顯示仍有部分民眾返鄉過節，疫情指揮中心持續呼籲大家應減少非必要的移動，以視訊來問候親友，而返馬旅客務必先行於台灣端完成快篩後再入境，以減少搭乘飛機船舶過程傳播之風險。如有任何防疫相關諮詢，請洽連江縣疫情指揮中心24小時防疫專線0963-772-160。

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