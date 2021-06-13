禾馨醫為「疫苗系統」嗆柯文哲　北市：有誤會！沒開放診所預約時段

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲13日下午主持防疫記者會時，禾馨醫療營運長林思宏跑到直播留言區怒嗆，「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦，在承擔你唬爛後的爛攤子！」事後他則坦言，暴怒原因和預約系統有關。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段。

▲林思宏在北市記者會留言開嗆。（圖／翻攝自記者會直播）

林思宏說，預約系統是臨時拼湊出來的，先前連測試都沒辦法，一般來說，協助支援的診所會把「可支援專診時段」交出給北市府，但之後進入系統查詢預約狀況卻發現，北市府開放的時間，跟診所提供的「可支援時段」根本不同，但是要施打疫苗的長者都已經預約了，跟北市府反映，卻得到「要你們自己想辦法」的回應。

▲禾馨醫療營運長林思宏。（圖／記者陳家祥攝）

林思宏表示，北市府直接在網頁上寫「院所會跟你聯絡」，自己預約系統有問題，竟然要「診所自行看預約名單打電話通知」，他也無奈反問「今明兩天休假，禮拜二打疫苗的人就要來了，要怎麼一個一個通知？」

對此，台北市政府發言人陳智菡13日晚間回應，禾馨醫療營運長林思宏恐怕有些誤會，目前北市尚未開放診所預約時段，醫院可預約上午、下午、晚上，不過請外界別擔心，預約診所的民眾接下來就會接到簡訊，通知可以實際施打時段。

陳智菡說，由於此次開放上百家診所給民眾預約施打疫苗，一開始統計診所可接種時段等資料時，有些診所沒辦法確定，且也要視實際預約狀況分配劑量。

陳智菡提及，北市府接下來會請健康服務中心與診所確定，診所可以接種的時段與量能進行時段安排，確實做到分流、避免群聚，這2天就會以簡訊來通知長者們15、16日的接種時間。

▼台北市政府發言人陳智菡表示，目前尚未開放診所預約時段。（圖／翻攝自北市府疫苗預約網頁）

▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／北市府提供）